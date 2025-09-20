«Ювентус» буксует в Вероне: спорный пенальти, упущенные моменты и усталость после марафона

С первых минут гости из Турина выглядели собранными. Вернувшийся после травмы Франсишку Консейсау сразу оживил правый фланг: резкий дриблинг, смещение в центр и удар в дальний угол — мяч юркнул между ног защитника и оказался в сетке. Для «Юве» это был идеальный старт, подтверждение статуса фаворита.
Однако гол не стал отправной точкой для уверенной победы. Команда словно выдохлась после всплеска: атаки стали вялыми, передачи — неточными, а оборона снова напоминала о себе нервными ошибками.
Спорный пенальти и нервы на пределе
Ключевым эпизодом первого тайма стал дальний вброс в штрафную. Мяч срикошетил от головы и попал в руку Жоау Мариу. ВАР вмешался, и арбитр указал на «точку». Туринцы были в ярости — игрок не видел мяча и не успел убрать руку.
Гифт Орбан, лучший в составе хозяев, подошёл к мячу и пробил с такой силой, что даже касание Ди Грегорио не спасло: мяч влетел в ворота от перекладины. Стадион взорвался — «Верона» вернулась в игру, а нервы «Ювентуса» начали сдавать.
Вскоре страсти накалились ещё сильнее: Орбан локтем ударил по лицу Гатти, но вместо красной получил лишь жёлтую. Тудор кипел на бровке, требуя удаления, но арбитр остался непреклонен. Так ещё и сам тренер «Юве» схватил жёлтую до перерыва.
Во втором тайме на поле доминировала «Верона». Сначала Сердар забил после углового, но гол отменили из-за офсайда. Орбан и Фрезе проверяли реакцию Ди Грегорио — тот выручал с трудом, но всё же держал команду в игре.
У «Юве» шансы были редкими и неубедительными: Влахович выскочил один на один, но вратарь Монтипо успел выставить ногу; Йылдыз пробил мощно, но в защитника. А вот контратаки хозяев выглядели куда острее и добавляли тревоги туринским фанатам.
«Позорное решение» — реакция Тудора
После финального свистка Игор Тудор не скрывал раздражения. «Этот пенальти — позор, — сказал хорватский специалист. — Таких правил в футболе быть не должно. А за локоть Орбана вообще должны были удалять». При этом тренер признал, что его команда физически сдала: «После трёх тяжёлых матчей подряд энергии просто не хватило. Ребята старались, но свежести не было».
Ничья оставила «Ювентус» на вершине таблицы, но лидерство выглядит шатким и точно временным. Оборона продолжает сбоить, атака зависит от индивидуальных вспышек, а календарь не даёт времени на отдых. «Верона» же, несмотря на отсутствие побед, показала характер и доказала, что даже без звёзд может навязать борьбу грандy.
Матч в Вероне стал лакмусовой бумажкой: «Ювентус» способен устраивать шоу и забивать пачками, но без дисциплины и баланса команда рискует терять очки там, где должна брать максимум. А впереди у туринцев ещё длинный сезон, где подобные осечки могут дорого обойтись.