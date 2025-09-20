«Ювентус» буксует в Вероне: спорный пенальти, упущенные моменты и усталость после марафона

После недели, полной драмы и огненных матчей, туринский «Ювентус» споткнулся там, где казалось, должно быть просто. В Вероне команда Игора Тудора ограничилась ничьей 1:1 и впервые в сезоне потеряла очки в Серии A. На фоне скандального пенальти, грубости хозяев и явной усталости игроков «бьянконери» результат выглядел почти закономерным.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Ювентус 1:1 Голы: 0:1 Шику Консейсау (19'), 1:1 Гифт Орбан (пенальти) (44'), 2:1 (68') Верона: Лоренцо Монтипо, Унай Нуньес, Виктор Нельссон, Мартин Фресе, Домагой Брадарич, Суат Сердар (Yellu Santiago, 90'), Жан-Даниэль Акпа (Шейх Няьссе, 77'), Антуан Бернед, Гифт Орбан (Джуниор Аджайи, 90'), Rafik Belghali (Григорис Кастанос, 77'), Giovane Santana do Nascimento Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Ллойд Келли, Федерико Гатти, Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам (Vasilije Adzic, 57'), Мануэль Локателли (Теун Коопмейнерс, 46'), Жоау Мариу (Эдон Жегрова, 83'), Душан Влахович (Луа Опенда, 57'), Кенан Йылдыз, Шику Консейсау (Джонатан Дэвид, 70') Предупреждения: Жан-Даниэль Акпа (7'), Федерико Гатти (9'), Ллойд Келли (39'), Igor Tudor (40'), Гифт Орбан (45 + 2'), Теун Коопмейнерс (65'), Антуан Бернед (76')

С первых минут гости из Турина выглядели собранными. Вернувшийся после травмы Франсишку Консейсау сразу оживил правый фланг: резкий дриблинг, смещение в центр и удар в дальний угол — мяч юркнул между ног защитника и оказался в сетке. Для «Юве» это был идеальный старт, подтверждение статуса фаворита.

Однако гол не стал отправной точкой для уверенной победы. Команда словно выдохлась после всплеска: атаки стали вялыми, передачи — неточными, а оборона снова напоминала о себе нервными ошибками.

Спорный пенальти и нервы на пределе

Ключевым эпизодом первого тайма стал дальний вброс в штрафную. Мяч срикошетил от головы и попал в руку Жоау Мариу. ВАР вмешался, и арбитр указал на «точку». Туринцы были в ярости — игрок не видел мяча и не успел убрать руку.

Гифт Орбан, лучший в составе хозяев, подошёл к мячу и пробил с такой силой, что даже касание Ди Грегорио не спасло: мяч влетел в ворота от перекладины. Стадион взорвался — «Верона» вернулась в игру, а нервы «Ювентуса» начали сдавать.

Вскоре страсти накалились ещё сильнее: Орбан локтем ударил по лицу Гатти, но вместо красной получил лишь жёлтую. Тудор кипел на бровке, требуя удаления, но арбитр остался непреклонен. Так ещё и сам тренер «Юве» схватил жёлтую до перерыва.

Во втором тайме на поле доминировала «Верона». Сначала Сердар забил после углового, но гол отменили из-за офсайда. Орбан и Фрезе проверяли реакцию Ди Грегорио — тот выручал с трудом, но всё же держал команду в игре.

У «Юве» шансы были редкими и неубедительными: Влахович выскочил один на один, но вратарь Монтипо успел выставить ногу; Йылдыз пробил мощно, но в защитника. А вот контратаки хозяев выглядели куда острее и добавляли тревоги туринским фанатам.

«Позорное решение» — реакция Тудора

После финального свистка Игор Тудор не скрывал раздражения. «Этот пенальти — позор, — сказал хорватский специалист. — Таких правил в футболе быть не должно. А за локоть Орбана вообще должны были удалять». При этом тренер признал, что его команда физически сдала: «После трёх тяжёлых матчей подряд энергии просто не хватило. Ребята старались, но свежести не было».

Ничья оставила «Ювентус» на вершине таблицы, но лидерство выглядит шатким и точно временным. Оборона продолжает сбоить, атака зависит от индивидуальных вспышек, а календарь не даёт времени на отдых. «Верона» же, несмотря на отсутствие побед, показала характер и доказала, что даже без звёзд может навязать борьбу грандy.

Матч в Вероне стал лакмусовой бумажкой: «Ювентус» способен устраивать шоу и забивать пачками, но без дисциплины и баланса команда рискует терять очки там, где должна брать максимум. А впереди у туринцев ещё длинный сезон, где подобные осечки могут дорого обойтись.