Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о крупном поражении своей команды в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:5).

Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга» globallookpress.com

«Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Заслуженная победа соперника. Обидно. Большинство голов — это наши ошибки. Нельзя позволять такие моменты, "Зенит" этого не прощает.

Можно ли найти что‑то хорошее? Так можно сказать про любую игру. Но наши проблемы надо срочно решать. Это серьёзные проблемы», — сказал Слишкович «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Ахмата» 30-го сентября в Кубке России.