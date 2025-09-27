Экс-нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк считает, что наставник «Балтики» Андрей Талалаев способен стать тренером российского топ-клуба.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Андрея Викторовича я знаю довольно-таки давно, ещё со времён "Спартака". Талалаев — прогрессирующий, молодой специалист. Однозначно скажу: он сейчас на слуху. На него обращают внимание, и это полностью его заслуга.

Талалаев способен возглавить топ-клуб. А почему нет, собственно? Это профессиональная тенденция, когда тебя берут на повышение. Конечно, имеет место быть. Это нормально», — сказал Погребняк «Чемпионату».

В настоящий момент «Балтика», вернувшаяся в этом году в РПЛ, идет третьей в таблице РПЛ с 17 очками. В 10-м туре 28 сентября команда сыграет в гостях с ЦСКА.