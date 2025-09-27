Матч 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» состоится 27 сентября в Москве, в 16:30 мск.

«Локо» сыграл вничью в последних пяти турах. Москвичи в целом набрали 17 очков за 9 поединков. За этот отрезок у них ни одного поражения. В таблице клуб занимает 5-е место с перспективой выйти на первое место. Последний результат — ничья 1:1 с «Динамо» Мч.

«Рубин» имеет 15 очков и находится на 8-й позиции. Последние 3 тура клуб не терпит поражений. За 5 игр в турнире «бордовые» уступили только раз — в матче со «Спартаком». В прошлом туре гости сыграли вничью 2:2 с «Акроном».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.65.

Букмекеры дают 1.84 на победу «Локомотива», 3.70 на ничью и 4.20 на победу «Рубина».

Искусственный интеллект предлагает ставить на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.