Матч 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» состоится 27 сентября в Москве, в 16:30 мск.
«Локо» сыграл вничью в последних пяти турах. Москвичи в целом набрали 17 очков за 9 поединков. За этот отрезок у них ни одного поражения. В таблице клуб занимает 5-е место с перспективой выйти на первое место. Последний результат — ничья 1:1 с «Динамо» Мч.
«Рубин» имеет 15 очков и находится на 8-й позиции. Последние 3 тура клуб не терпит поражений. За 5 игр в турнире «бордовые» уступили только раз — в матче со «Спартаком». В прошлом туре гости сыграли вничью 2:2 с «Акроном».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.65.
- Букмекеры дают 1.84 на победу «Локомотива», 3.70 на ничью и 4.20 на победу «Рубина».
- Искусственный интеллект предлагает ставить на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.
