Смогут ли «Локомотив» и «Рубин» определить, кто из них сильнее?

27 сентября в матче 10-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Рубин». Начало игры — в 16:30 мск.

«Локомотив»

Турнирное положение: московский коллектив достаточно ровно выступает в текущем сезоне российского чемпионата.

В настоящий момент «зелено-красные» имеют в своем активе 17 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставания от первого «Краснодара» всего на два балла.

За девять матчей «железнодорожники» смогли 20 раз поразить ворота соперников и 13 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах РПЛ москвичи сыграли вничью с «Динамо» МХ (1:1), «Ахматом» (1:1), «Крыльями Советов» (2:2), «Ростовом» (3:3) и «Балтикой» (1:1).

А вот в последних играх Кубка страны коллектив из Москвы обыграл «Акрон» (3:1 и 2:0).

Лишь до этого столичная команда смогла победить в чемпионате «Спартак» (4:2) и «Пари НН» (3:2).

Не сыграют: травмирован Сергей Пиняев, а дисквалифицирован Зелимхан Бакаев.

Состояние команды: в текущем сезоне «Локомотив» еще не проигрывал, но в последнее время подопечные Михаила Галактионова упускают победы, пропуская в концовке встречи.

«Локомотив» точно является крепким орешком, который намерен бороться за самые высокие места. В прошлом сезоне команда стала шестой, а сейчас точно хочет улучшить этот показатель.

«Рубин»

Турнирное положение: казанцы тоже в этом сезоне идут достаточно резво и намерены бороться за высокие позиции.

Сейчас в активе «рубиновых» 15 зачетных баллов и седьмое место в турнирной таблице.

Команда из Казани за девять матчей смогли забить 20 мячей, а пропустили — 13.

Последние матчи: в прошлых играх коллектив из столицы Татарстана сыграл вничью с «Акроном» (2:2) и «Оренбургом» (2:2), а также обыграл «Динамо» Мх (1:0).

А вот этого казанский коллектив уступил «Спартаку» (0:2), но выиграл у «Ростова» (1:0).

В Кубке России «Рубин» проиграл три матча подряд — «Оренбургу», «Ахмату» и «Зениту».

Не сыграют: в лазарете только Денил Мальдонадо.

Состояние команды: сейчас подопечные Рашида Рахимова только на четыре очка отстают от лидирующего «Краснодара», поэтому вся борьба еще впереди. «Рубин» абсолютно всем дает бой и точно может претендовать на высокие места — как минимум на место в топ-6 по итогам сезона.

Прогноз Виктора Булатова

Один из лучших опорных полузащитников российского футбола Виктор Булатов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru спроецировал противостояние средних линий в матче 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

Вопрос не в пяти ничьих подряд, это стечение обстоятельств. Мне трудно сравнивать, поскольку у нас только победные серии были. Как их преодолеть? У Галактионова нет подобного опыта. В Махачкале выглядели очень бледно. И на сегодня я вижу, что эта команда не готова решать задачи. Состав не тот, чтобы с легкостью преодолеть очевидный кризис. Бакаева вообще нереально сегодня заменить, пока нет Пиняева. Что-то ясно он придумает, но это явно не равноценная замена. Карпукас, полагаю, выйдет с Пруцевым в опоре, схему он не перестроит. Я представляю эти ситуации, столько советчиков... Им с кем угодно сейчас подошла бы игра, только не с «Рубином». Предположим, сыграет Кузяев. Мы не знаем, в каком он состоянии, но Рахимов его выпустит. Это как раз тот парень, который делает результат. Понятно, никакой практики, но он сухой, это всегда определяющий момент. По мне их связка с Иву ничем не уступит Баринову сотоварищи в их нынешнем состоянии. Батраков, как по мне, в этой игре ничего не сможет. Во-первых, пропал стартовый запал. Во-вторых, его уже прочитали. 1-1. И это в лучшем варианте для «Локо». Виктор Булатов

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает в текущем сезоне РПЛ

«Рубин» выиграл только 1 из последних 6 матчей

В последнем очном матче «Рубин» победил «Локомотив» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.65, а победа «Рубина» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.82 и 1.98.

Прогноз: «Рубин» неуступчив, а у «Локомотива» в последнее время синдром ничьих, поэтому вполне снова может быть ничья.

Ставка: ничья за 3.65.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому вполне могут забить много.

Ставка: тотал больше 3 за 2.35.