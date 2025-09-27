«Айнтрахт» одержал победу над «Боруссией» М (6:4) в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

Сначала 6 мячей забили гости. У «Айнтрахта» дублем отметился Робин Кох, забив голы на 11-й и 47-й минутах. Еще по голу забили Ансгар Кнауфф на 15-й минуте, Жонатан Буркардт на 35-й минуте, Фарес Шаиби на 39-й минуте и Джан Узун на 45+1-й минуте.

«Боруссия» М смогла отыграть 4 мяча благодаря точным ударам Йенса Кастропа на 73-й минуте, Хариса Табаковича на 79-й минуте, Янника Энгельхардта на 83-й минуте и Грант-Леона Раноса на 90+9-й минуте.

После этого матча «Айнтрахт» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 9-ю очками в активе. «Боруссия» М — на 18-й позиции (2).