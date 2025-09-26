Экс-форвард сборной России Павел Погребняк прокомментировал переход Далера Кузяева в «Рубин».

Далер Кузяев
Далер Кузяев globallookpress.com

«Кузяев — умный и интеллектуальный футболист, доказал это в "Зените".  Не знаю, почему он оказался в "Рубине".  Может, там лучше финансовые условия.  Может, он хотел поработать с Рахимовым, или "Рубин" был более убедительным.  Мне сложно сказать.

В "Зените" Кузяеву было бы тяжеловато играть в старте.  В "Рубине" всё для этого имеется.  Человек уже с международным опытом, "Рубин" сейчас хорош, на ходу.  Его креативное мышление несомненно поможет казанцам», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Полузащитник подписал контракт с казанцами на правах свободного агента.  Предыдущим клубом игрока был французский «Гавр».