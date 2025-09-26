Экс-форвард сборной России Павел Погребняк прокомментировал переход Далера Кузяева в «Рубин».

Далер Кузяев globallookpress.com

«Кузяев — умный и интеллектуальный футболист, доказал это в "Зените". Не знаю, почему он оказался в "Рубине". Может, там лучше финансовые условия. Может, он хотел поработать с Рахимовым, или "Рубин" был более убедительным. Мне сложно сказать.

В "Зените" Кузяеву было бы тяжеловато играть в старте. В "Рубине" всё для этого имеется. Человек уже с международным опытом, "Рубин" сейчас хорош, на ходу. Его креативное мышление несомненно поможет казанцам», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Полузащитник подписал контракт с казанцами на правах свободного агента. Предыдущим клубом игрока был французский «Гавр».