Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер пропустит от 2 до 3 недель из-за травмы паха.

Коул Палмер globallookpress.com

«Мы решили немного подстраховаться с Коулом, чтобы ситуация не усугубилась. Мы приняли решение дать ему отдохнуть ближайшие 2-3 недели, до международной паузы, чтобы посмотреть, поможет ли этот отдых ему восстановиться на 100%», — сказал главный тренер «синих» Энцо Мареска на пресс-конференции.

23-летний полузащитник появился на поле во втором тайме в последней игре АПЛ с «Брентфордом» (2:2) и усугубил свое повреждение. Всего в этом сезоне на счету Палмера 4 матча за «Челси» и два забитых мяча.