«Челси» едва не стал жертвой сенсации: камбек за пять минут и урок самоотверженности от «Линкольна»

На поле, где длинные ауты равны угловым, а каждое единоборство — на выживание, «Челси» прошёл через максимально неудобную для себя команду и всё-таки переломил матч за пять минут после перерыва. Гол Тайрика Джорджа и победный от Факундо Буонанотте закрыли камбек и отправили команду Энцо Марески в 4-й раунд Кубка лиги.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Линкольн Сити — Челси 1:2 Голы: 1:0 Роб Стрит (42'), 1:1 Тирик Джордж (48'), 1:2 Факундо Буонанотте (50') Линкольн Сити: Тендайи Дариква, Сонни Брэдли, Райли Таулер, Коннор Макграндлс, Бен Хаус (Reeco Hackett, 71'), Роб Стрит (Джастин Обикву, 71'), Фредди Дрейпер (Джеймс Коллинз, 71'), Zach Jeacock, Lewis Montsma (Francis Okoronkwo, 85'), Tom Hamer, Ivan Varfolomeev (Том Бейлисс, 71') Челси: Филип Йоргенсен, Йоррел Хато, Мало Гюсто, Алехандро Гарначо (Estevao Willian, 59'), Факундо Буонанотте (Reggie Walsh, 90'), Джейми Байно-Гиттенс (Педру Нету, 70'), Энцо Фернандес (Марк Кукурелья, 70'), Андрей Сантос, Трево Чалоба, Весли Фофана, Тирик Джордж (Шим Меука, 70') Предупреждения: Андрей Сантос (22'), Энцо Фернандес (54'), Фредди Дрейпер (56'), Бен Хаус (63'), Джеймс Коллинз (83'), Филип Йоргенсен (90'), Марк Кукурелья (90 + 3')

Майкл Скубала обещал «Челси» игру «другого вида» — и с первой секунды было ясно, что «Линкольн» не блефует. Высокая игра стартовогоо удара, каскад длинных вбрасываний Тома Хамера, десять ударов к 42-й минуте и штанга Льюиса Монстмы уже в самом дебюте — хозяева поставили матч на свои рельсы: упрощённый футбол, бесконечные вторые мячи, давление на вратаря и защитников.

Гол назревал именно так, как и должен был в такой игре: Энцо Фернандес без особого прессинга завернул поперёк собственной штрафной, Иван Варфоломеев выиграл борьбу у Трево Чалобы — и Роб Стрит, собрав нервы в кулак, покатил в угол. К этому моменту «Черти» (да, это настоящее прозвище команды, достаточно глянуть на их эмблему) лидировали не только на табло, но и по числу касаний в чужой штрафной (21 против 10) — для клубного чемпиона мира это был холодный душ и напоминание: игроки из Первой Лиги не смотрят на фамилии, а просто сносят всё на своём пути.

Эмоции игроков «Линкольна» после гола globallookpress.com

Филип Йоргенсен, подменявший дисквалифицированного Роберта Санчеса, переживал не лучший вечер — неуверенная работа на верховых мячах и ранний болезненный контакт с Фофаной лишь подкручивали нерв матча. И да, «Челси» вышел с восемью изменениями и без нескольких травмированных, но объяснения не работали: команду попросту перебороли.

Гнев Марески и перезагрузка за 300 секунд

«Пришлось разозлиться в перерыве», — признается потом Мареска. И его команда вышла на вторую половину как на новый матч — буквально на несколько минут раньше соперника и с иной скоростью в отборе и первом пасе.

48-я минута: скомканная попытка «Линкольна» вынести — и мяч падает на правую ногу Джорджа у дуги. Никаких лишних касаний: хлёсткий удар с полулёта, штанга — и мяч в сетке, 1:1.

Игроки «Челси» празднуют гол globallookpress.com

Ещё через пару минут «Челси» вдруг вспомнил, как проходить оборону пасом, а не только борьбой. Фернандес приглашает Джейми Гиттенса разогнать атаку, дальше — стенка Джорджа и Буонанотте, и аргентинец в своём коронном стиле протискивается между ногами защитников и катит вразрез мимо Жикока. За 5 минут второго тайма сюжет матча полностью переписан.

Факундо Буонанотте празднует гол globallookpress.com

После этого Мареска не решился добивать: да, подключил опыт — Педру Нету и Марка Кукурелью, дал несколько минут Эстевао, но прежде всего «Челси» наладил базовые вещи — подбор, позиционирование в своей штрафной и первый пас под давлением. Ауты и штрафные «Линкольна» всё ещё жалили, но уже не кусали.

Почему «Линкольн» был столь опасен?

Скубала переключал схемы, как в симуляторе, выпускал прессующих «восьмёрок», и его команда грамотно нагружала те зоны, где «Челси» уязвим в такой игре: фланговые вбрасывания в створ вратарской, борьба за отскок на дуге, ранние кроссы под рывок Стрита или Дрейпера. Неудивительно, что вплоть до финального свистка стадион не стихал — хозяева действительно заставили именитого соперника тянуть время и держать обоих центрбеков на поле до конца.

«Линкольн Сити» — «Челси» globallookpress.com

И всё же именно пяти минутам концентрации после перерыва «Линкольн» обязан утраченным шансом на сенсацию: в эти мгновения «Челси» сыграл быстрее, чище и точнее — и этого в кубковых играх часто бывает достаточно.

У «Линкольна» осталось чувство упущенной возможности — и вполне заслуженное уважение: команда снова показала, почему год назад забила больше всех в Англии со стандартов, а сейчас успешно начала сезон в Первой Лиге. Скубала прав: если вы заставляете «Челси» тянуть время — вы точно всё делали правильно.

Календарь и таблица АПЛ

Ну а для «Челси» это не победа для хайлайтов — это победа-прививка. Из тех, после которых в раздевалке ты понимаешь: в Англии бывают матчи, где техника идёт после характера. И если у тебя есть пять минут, чтобы включить оба — этого хватит, чтобы пережить такую игру.