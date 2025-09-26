Гол Левандовского помог «Барселоне» обыграть «Овьедо»

в гостях обыграла(3:1) в матче 6-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев единственный гол забил Альберто Рейна на 33-й минуте.

У «Барселоны» отличились Эрик Гарсия на 56-й минуте, Роберт Левандовский на 70-й минуте и Рональд Араухо на 88-й минуте.

Футбол. Испания. Ла Лига Овьедо — Барселона 1:3 Голы: 1:0 Альберто Рейна (33'), 1:1 Эрик Гарсия (56'), 1:2 Роберт Левандовски (70'), 1:3 Рональд Араухо (88') Овьедо: Аарон Эскандель, Лукас Аихадо, Эрик Бейи, Давид Карму, Леандер Дендонкер (Сантьяго Коломбатто, 89'), Альберто Рейна (Йосип Брекало, 75'), Санти Касорла (Лука Илич, 65'), Хессем Хассан (Кваси Сибо, 65'), Ильяс Чайра (Alex Fores, 76'), Хосе Рондон, Abdel Rahim Alhassane Bonkano Барселона: Жоан Гарсия, Жерар Мартин (Жюль Кунде, 73'), Пау Кубарси, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Даниэль Ольмо, Марк Касадо (Френки де Йонг, 46'), Ферран Торрес, Маркус Рашфорд (Андреас Кристенсен, 90'), Рафаэл Диас (Роберт Левандовски, 66'), Педри (Марк Берналь, 90') Предупреждение: Эрик Бейи (90 + 2')

После этого матча «Барселона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 16-ю очками в активе. «Овьедо» — на 18-й позиции (3).