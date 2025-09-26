ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Александр ХмелевскийДеньги не пахнут: почему обмен Хмелевского в «Ак Барс» портит репутацию «СЮ»
  • 00:25
    • Гол Левандовского помог «Барселоне» обыграть «Овьедо»
  • 23:59
    • «Штутгарт» обыграл «Сельту», а «Лион» одолел «Утрехт» в ЛЕ
  • 23:17
    • ЦСКА победил «Зенит» и выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ
  • 00:17
    • Романо: «Манчестер Сити» продлит контракт с Савиньо
  • 22:53
    • «Манчестер Юнайтед» может бесплатно отпустить трех игроков следующим летом
    Гол Левандовского помог «Барселоне» обыграть «Овьедо»

    «Овьедо» — «Барселона»: счет матча 1:3, обзор голов

    «Барселона» в гостях обыграла «Овьедо» (3:1) в матче 6-го тура испанской Примеры.

    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»

    В составе хозяев единственный гол забил Альберто Рейна на 33-й минуте.

    У «Барселоны» отличились Эрик Гарсия на 56-й минуте, Роберт Левандовский на 70-й минуте и Рональд Араухо на 88-й минуте.

    Овьедо — Барселона 1:3
    Голы: 1:0 Альберто Рейна (33'), 1:1 Эрик Гарсия (56'), 1:2 Роберт Левандовски (70'), 1:3 Рональд Араухо (88') Овьедо: Аарон Эскандель, Лукас Аихадо, Эрик Бейи, Давид Карму, Леандер Дендонкер (Сантьяго Коломбатто, 89'), Альберто Рейна (Йосип Брекало, 75'), Санти Касорла (Лука Илич, 65'), Хессем Хассан (Кваси Сибо, 65'), Ильяс Чайра (Alex Fores, 76'), Хосе Рондон, Abdel Rahim Alhassane Bonkano Барселона: Жоан Гарсия, Жерар Мартин (Жюль Кунде, 73'), Пау Кубарси, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Даниэль Ольмо, Марк Касадо (Френки де Йонг, 46'), Ферран Торрес, Маркус Рашфорд (Андреас Кристенсен, 90'), Рафаэл Диас (Роберт Левандовски, 66'), Педри (Марк Берналь, 90') Предупреждение: Эрик Бейи (90 + 2')

    После этого матча «Барселона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 16-ю очками в активе. «Овьедо» — на 18-й позиции (3).

