«Крылья Советов» и московское «Динамо» сойдутся в первом матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Поединок состоится 26 сентября в 18:00 мск.

«Крылья» и «Динамо» набрали по 12 очков. При этом гости находятся на 8-й строчке, тогда как хозяева — на 10-й.

Самарцы в прошлом туре потерпели поражение от московского «Спартака». Это было третье фиаско команды в пяти турах. «Динамо» же выиграло у «Оренбурга». Подопечные Карпина одержали вторую победу в пяти играх.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.55.

Букмекеры дают 4.10 на «Крылья Советов», 3.70 на ничью и 1.85 на «Динамо».

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится победой «Динамо» 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо» М смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.