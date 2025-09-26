«Крылья Советов» и московское «Динамо» сойдутся в первом матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Поединок состоится 26 сентября в 18:00 мск.
«Крылья» и «Динамо» набрали по 12 очков. При этом гости находятся на 8-й строчке, тогда как хозяева — на 10-й.
Самарцы в прошлом туре потерпели поражение от московского «Спартака». Это было третье фиаско команды в пяти турах. «Динамо» же выиграло у «Оренбурга». Подопечные Карпина одержали вторую победу в пяти играх.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.55.
- Букмекеры дают 4.10 на «Крылья Советов», 3.70 на ничью и 1.85 на «Динамо».
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится победой «Динамо» 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо» М смотрите на LiveCup.Run.
