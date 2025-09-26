Нападающим Александром Кокориным в это трансферное окно интересовались две команды из российской Премьер-лиги.

Александр Кокорин globallookpress.com

«Саша хорошо общается с владельцем клуба. У них хорошие рабочие отношения. Я думаю, что на сегодняшний день ему комфортно в "Арисе", а "Арису" нужен Кокорин. Думаю, в конце сезона они поговорят о дальнейшем сотрудничестве. У нас есть предложения из азиатских стран, из Азербайджана, было два предложения из РПЛ.

По нему звонят, а он на поле показывает свою состоятельность. Возвращаясь к "Арису", у Александра с клубом складываются хорошие взаимоотношения. Саша помогает клубу, а клуб делает все возможное, что может ему дать», — сказал агент игрока Тимофей Бердышев «СЭ».

Сейчас Кокорину 34 года. За кипрский «Арси» он играет с 2022 года. В РПЛ нападающий выступал за «Динамо», «Зенит», «Спартак», «Сочи».

В этом сезоне на счету 34-летнего Кокорина 6 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиям. Контракт футболиста с «Арисом» рассчитан до конца мая 2026 года.