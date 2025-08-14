АЕК — «Арис». Онлайн, прямая трансляция

2-й таймАрарат — Спарта ПрагаОнлайн
    Онлайн-трансляция матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций

    В четверг, 14 августа, греческий АЕК примет кипрский «Арис» в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    20:50 Главным арбитром встречи назначен Аллард Линдхут из Нидерландов.

    20:45 Сегодняшний матч пройдет в Афинах на стадионе «OPAP Arena», который вмещает 32 500 зрителей.

    Стартовые составы команд

    АЕК: Стракоша Томас, Рота Лазарос, Мукуди Ароль, Релвас Филипе, Пенрис Джеймс, Пинеда Орбелин, Марин Рэзван, Манталос Петрос, Перейра Роберто, Зини Нападающий, Францди.

    «Арис»: Ванаилсон Лусиано, Яго Стив, Балогун Леон, Голдсон Коннор, Коррейя Андерсон, Мархиев Адам, Харалампус Харалампос, Маямбела Михлали, Квилитая Георгий, Маккосленд Росс, Какулис Андроникос.

    АЕК

    В Греции еще не начался национальный чемпионат, поэтому АЕК все внимание сконцентрировал на отборочном турнире в Лигу конференций. Квалификацию афинский клуб начал со второго раунда, где встречался с израильским Хапоэлем из Беэр-Шева. В домашнем матче АЕК выиграл 1:0, а затем на выезде сохранил стартовые нули на табло, тем самым обеспечив себе выход в 3-й круг отбора.

    В стартовом матче против Ариса “желто-черные” вели 0:2, но не смогли удержать преимущество и завершили встречу вничью (2:2). Теперь уже на своем стадионе АЕК будет пробовать сломить сопротивление соперника.

    «Арис»

    На Кипре пока не начался национальный чемпионат и перед отборочным циклом в Лигу конференций Арис провел только несколько товарищеских матчей. Во втором раунде отбора клуб из Лимасола уверенно прошел венгерский Пушкаш Академи, победив в двух матчах — 3:2 дома и 2:0 в гостях.

    В первой встрече с АЕКом кипрский клуб неудачно стартовал и уже к 14-й минуте уступал 0:2. Но характер парней Артема Радькова сработал и они отыгрались к 31-й минуте.

    Личные встречи

    До этого АЕК и Арис встречались в 2016-м году в товарищеском матче, тогда сильнее оказался греческий клуб (2:0). Последняя встреча между ними прошла неделю назад на Кипре, там была зафиксирована ничья (2:2).

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.63.

