АЕК Афины — Арис Лимасол: прогноз на футбол и ставка за 2.63

14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют АЕК Афины и «Арис» Лимасол. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК Афины — «Арис» Лимасол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

АЕК Афины

Турнирное положение: Афиняне уже прошли один раунд квалификации Лиги конференций. Команда справилась с «Хапоэлем» Беэр-Шева.

При этом АЕК Афины в 2 своих последних поединках сыграл вничью. Причем в них команда отличилась всего 2 голами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Афиняне не уступили «Арису» Лимасол (2:2).

До того команда подписала мировую с «Хапоэлем» Б-Ш (0:0). А вот первый поединок с этим же соперником принес успех (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках АЕК Афины забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: АЕК Афины способен прибавить во всех компонентах. Особенно нужно подтягивать реализацию голевых моментов.

Причем АЕК Афины традиционно успешно противостоит «Банику». Из двух очных поединков команда по разу победила и сыграла вничью.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Афиняне постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Арис» Лимасол

Турнирное положение: Киприоты продуктивно начали официальный сезон. Команда в минувшем раунде прошла «Пушкаш Академи».

Причем «Арис» Лимасол не проигрывает 3 матча кряду. До последней ничьей команда победила 2 раза подряд.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арис» Лимасол не смог обыграть АЕК Афины (2:2).

До того команда уверенно одолела «Пушкаш Академи» (2:0). Да и чуть ранее она переиграла того же соперника (3:2).

При этом «Арис» Лимасол в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Арис» Лимасол нынче прибавляет в плане игры и результатов. Да и в 4 последних матчах команда забивала не менее 2 мячей.

При этом «Арис» Лимасол весьма неплох в плане реализации. В предыдущем раунде команда Александра Кокорина выглядела уверенно.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Киприоты не сумели победить в первом поединке, но вполне способны дать бой грекам во втором.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Арис» Лимасол не проигрывает 3 матча кряду

АЕК Афины не уступил в 6 своих последних матчах

В первом поединке этих соперников была зафиксирована ничья (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК Афины — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: Афиняне способны прибавить в плане реализации, и наверняка проведут поединок в активных атаках.

Киприотам палец в рот не клади, плюс в их составе имеется ряд квалифицированных исполнителей.

Ставка: «Арис» Лимасол не проиграет за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.08