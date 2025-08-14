ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Вторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года «ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан «Краснодар» уничтожил «Динамо» в Москве: дубль дебютанта и головная боль Карпина
  • 09:11
    • Калинская обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 07:01
    • Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 07:23
    • Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
    Команда Кокорина не уступит в Афинах

    АЕК Афины — Арис Лимасол: прогноз на футбол и ставка за 2.63

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на АЕК Афины — «Арис» Лимасол
    Александр Кокорин
    14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют АЕК Афины и «Арис» Лимасол. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК Афины — «Арис» Лимасол, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    АЕК Афины

  • Афины
    АЕК Афины 21:00 Арис Лимасол

    Арис Лимасол

  Лига конференций. Квалификация
    АЕК Афины

    Турнирное положение: Афиняне уже прошли один раунд квалификации Лиги конференций. Команда справилась с «Хапоэлем» Беэр-Шева.

    При этом АЕК Афины в 2 своих последних поединках сыграл вничью. Причем в них команда отличилась всего 2 голами.

    АЕК Афины — Арис Лимасол: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Афиняне не уступили «Арису» Лимасол (2:2).

    До того команда подписала мировую с «Хапоэлем» Б-Ш (0:0). А вот первый поединок с этим же соперником принес успех (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках АЕК Афины забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: АЕК Афины способен прибавить во всех компонентах. Особенно нужно подтягивать реализацию голевых моментов.

    Причем АЕК Афины традиционно успешно противостоит «Банику». Из двух очных поединков команда по разу победила и сыграла вничью.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Афиняне постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Арис» Лимасол

    Турнирное положение: Киприоты продуктивно начали официальный сезон. Команда в минувшем раунде прошла «Пушкаш Академи».

    Причем «Арис» Лимасол не проигрывает 3 матча кряду. До последней ничьей команда победила 2 раза подряд.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арис» Лимасол не смог обыграть АЕК Афины (2:2).

    До того команда уверенно одолела «Пушкаш Академи» (2:0). Да и чуть ранее она переиграла того же соперника (3:2).

    При этом «Арис» Лимасол в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Арис» Лимасол нынче прибавляет в плане игры и результатов. Да и в 4 последних матчах команда забивала не менее 2 мячей.

    При этом «Арис» Лимасол весьма неплох в плане реализации. В предыдущем раунде команда Александра Кокорина выглядела уверенно.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Киприоты не сумели победить в первом поединке, но вполне способны дать бой грекам во втором.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Арис» Лимасол не проигрывает 3 матча кряду

    • АЕК Афины не уступил в 6 своих последних матчах

    • В первом поединке этих соперников была зафиксирована ничья (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АЕК Афины — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: Афиняне способны прибавить в плане реализации, и наверняка проведут поединок в активных атаках.

    Киприотам палец в рот не клади, плюс в их составе имеется ряд квалифицированных исполнителей.

    Ставка: «Арис» Лимасол не проиграет за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.08

    АЕК Афины — Арис Лимасол: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 14.08.202521:00. Команда Кокорина не уступит в Афинах
