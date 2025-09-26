Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о лидерах команды после ухода Томаса Мюллера.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Теперь это сочетание нескольких игроков. Томас всегда был громким лидером, но у нас все еще есть Джош Киммих, Ману Нойер, я, Серж Гнабри и еще несколько ребят.

Когда уходит такой лидер, как Томас, это создает давление на других — нужно быть чуть громче в определенных ситуациях, чем раньше. Поэтому теперь лидерство распределено более равномерно по команде.

Но, как видно, у нас очень крепкий коллектив. В нынешней команде отличное чувство единства. Именно так мы начали сезон», — приводит слова Кейна Bild.

Томас Мюллер по окончанию прошлого сезона перешел в клуб МЛС «Ванкувер Уайткэпс».