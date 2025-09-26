Наставник «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, чего ждет от матча 10-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона».

Станислав Черчесов globallookpress.com

Встреча состоится 27 сентября в Грозном и начнется в 14:00 мск.

«Соперник хорошо стартовал, все игры "от ножа". Ещё не было ни одного соперника, который позволил бы нам что‑то делать и спокойно играть. "Акрон" в хорошем состоянии, нас ждет сложный матч», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

После девяти туров «Ахмат» идет 9-м в таблице. Клуб набрал 12 очков. «Акрон» (7) находится на 14-м месте.