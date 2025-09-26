Легендарный алленаторе Фабио Капелло считает, что сейчас в Италии нет никого из тренеров лучше Массимиалиано Аллегри и Антони Конте.

Фабио Капелло globallookpress.com

«Макс против Антонио, два лучших тренера Италии на сегодня: это будет супербитва. Аллегри выиграл больше всех скудетто среди действующих тренеров Серии А, а Конте сумел завоевать еще и АПЛ. Меня всегда учили, что побеждают лучшие.

И Конте, и Аллегри всегда полностью контролируют свои команды, имеют ясные идеи, при этом не придерживаясь жестко фиксированных схем. Оба умеют быть гибкими, адаптироваться к имеющемуся составу, без тактических предрассудков, свойственных "футбольным талибам".

Они великолепны в том, чтобы дать команде организацию и правильно оценивать игроков. Даже когда речь идет о тех футболистах, которых им покупают на трансферном рынке», — сказал экс-наставник «Милана», «Реала» и сборной России La Gazzetta dello Sport.

В пятом туре Серии А «Милан» Аллегри примет «Наполи» Конте. Матч пройдет 28 сентября.