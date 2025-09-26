Бывший футболист Александр Бубнов высказался о проблемах форварда Ивана Сергеева в московском «Динамо». За девять матчей РПЛ нападающий забил один мяч.

Александр Бубнов globallookpress.com

«Почему не забивает Сергеев? Это связано с организацией игры. Причём удивительно, вроде хавы неплохие, вингеры неплохие, и крайние защитники активно играют, а он вообще как пропадает, как будто его нет. Бывает, как вот инородное тело несовместимое. Но эта несовместимость — это вот как кровь. Разные группы крови, их соединили: одни соединяются сразу, а другие нельзя, вообще смертельно для кого-то. Вот у него такое происходит», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Прогнозы и ставки на футбол

«Динамо» идет на 8-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 12 очков в девяти встречах.