Бывший футболист Александр Бубнов высказался о проблемах форварда Ивана Сергеева в московском «Динамо».  За девять матчей РПЛ нападающий забил один мяч.

Александр Бубнов
Александр Бубнов globallookpress.com

«Почему не забивает Сергеев?  Это связано с организацией игры.  Причём удивительно, вроде хавы неплохие, вингеры неплохие, и крайние защитники активно играют, а он вообще как пропадает, как будто его нет.  Бывает, как вот инородное тело несовместимое.  Но эта несовместимость — это вот как кровь.  Разные группы крови, их соединили: одни соединяются сразу, а другие нельзя, вообще смертельно для кого-то.  Вот у него такое происходит», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».

«Динамо» идет на 8-м месте в таблице РПЛ.  Клуб набрал 12 очков в девяти встречах.