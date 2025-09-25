«КАМАЗ» и «Арсенал» прошли дальше в Кубке России

В матче четвертого раунда Пути РПЛ Кубка Россиипо пенальти победил костромской

В основное время соперники сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти команда из Набережных Челнов оказалась точнее со счетом 5:4.

Футбол. Россия. Кубок КамАЗ — Спартак Кс 1:0 Голы: : Александр Саплинов (пенальти) (1'), : Motorin D. N. (пенальти) (1'), : Александр Дерюгин (пенальти) (2'), : Bugriev S. (пенальти) (3'), : Burko M. (пенальти) (3'), : Nemchenko A. (пенальти) (4'), : Solodukhin A. (пенальти) (4'), : Ignatiev M. (пенальти) (5'), : Abdullahi S. (пенальти) (5') Предупреждение: Kalistratov T. (60')

В еще одной игре тульский «Арсенал» на выезде победил «Волну» с результатом 3:0.

Александр Трошечкин, Тигран Аванесян и Кирилл Богданец стали авторами точных ударов в этой игре.

Футбол. Россия. Кубок Волна — Арсенал Тула 0:3 Голы: 0:1 Александр Трошечкин (30'), 0:2 Тигран Аванесян (34'), 0:3 Bogdanets K. (84')

Таким образом, «КАМАЗ» и «Арсенал» пробились в следующий раунд Кубка России. Их соперники станут известны позже.