Семин: Время знакомства Карпина с «Динамо» прошло

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Об этом скажут игры этого и дальнейшего тура. Сейчас сложно оценить. Мне кажется, что адаптация и время для адаптации уже прошло. И должен быть результат. Если сейчас не будет результата, то не будет и удачного выступления, в конечном итоге. Я думаю, что время знакомств уже прошло», — цитириует Семина «Матч ТВ».
Московская команда с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
В следующем матче «Динамо» 26 сентября сыграет на выезде с «Крыльями Советов».