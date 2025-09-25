2-й тайм Лилль — БраннОнлайн
    «Лилль» — «Бранн»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы
    Семин: Время знакомства Карпина с «Динамо» прошло

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин высказался по поводу улучшения ситуации у «бело-голубых» под руководством Валерия Карпина.

    Валерий Карпин
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Об этом скажут игры этого и дальнейшего тура. Сейчас сложно оценить. Мне кажется, что адаптация и время для адаптации уже прошло. И должен быть результат. Если сейчас не будет результата, то не будет и удачного выступления, в конечном итоге. Я думаю, что время знакомств уже прошло», — цитириует Семина «Матч ТВ».

    Московская команда с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем матче «Динамо» 26 сентября сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

