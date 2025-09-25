«Панатинаикос» разгромил в гостях «Янг Бойз» в матче общего этапа ЛЕ

Завершились два матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч «Панатинаикос» обыграл «Янг Бойз» со счетом 4:1.

У греческой команды хет-трик оформил Анасс Зарури, отличившись на 14-й, 19-й и 68-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Кароль Свидерский на 10-й минуте.

Единственный гол у «Янг Бойз» забил Сайди Джанко на 25-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Янг Бойз — Панатинаикос 1:4 Голы: 0:1 Кароль Свидерски (10'), 0:2 Анасс Зарури (14'), 0:3 Анасс Зарури (19'), 1:3 Сайди Джанко (25'), 1:4 Анасс Зарури (68') Янг Бойз: Марвин Келлер, Сайди Джанко (Райан Эндрюс, 77'), Танги Бани-Зукру, Лорис Бенито, Жауэн Аджам, Дариан Малес, Армин Гигович (Райан Равелсон, 67'), Эдмилсон Фернандеш, Жоэль Монтейру (Эбрима Колли, 67'), Кристиан Фасснахт (Доминик Печ, 77'), Крис Бедья (Серхио Кордова, 67') Панатинаикос: Альбан Лафон, Филип Младенович, Ахмед Туба, Сверрир Ингасон, Ренату Саншеш (Педро Чиривелья, 76'), Манолис Сиопис, Тете (Давиде Калабрия, 77'), Кароль Свидерски (Сирил Дессерт, 70'), Анастасиос Бакасетас (Vicente Taborda, 84'), Яннис Коцирас, Анасс Зарури (Гиоргос Кирьякопулос, 70') Предупреждение: Серхио Кордова (90 + 1')

В следующем матче общего этапа ЛЕ «Панатинаикос» сыграет против «Гоу Эхед Иглс» 2-го октября, а «Янг Бойз» встретится со «Стяуа» в тот же день.

«Ференцварош» и «Виктория Пльзень» сыграли вничью со счетом 1:1.

У чешской команды единственный гол забил Рафиу Дуросинми на 16-й минуте.

«Ференцварош» сумел сравнять счет на 90+4-й минуте благодаря точному удару Александара Пешича.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Ференцварош — Виктория П 1:1 Голы: 0:1 Рафиу Дуросинми (16'), 1:1 Александар Пешич (90 + 4') Ференцварош: Денеш Дибуш, Стефан Гартенманн (Ленни Жозеф, 74'), Ибрахим Сиссе, Чебраил Макрецкис, Alex Laszlo Toth, Бенце Этвёш (Jonathan Levi, 84'), Наби Кейта (Габи Каниховски, 46'), Жомбор Грубер (Каду, 46'), Барнабаш Варга, Toon Raemaekers, Callum O'Dowda Виктория П: Мартин Едличка, Мерхас Доски, Вацлав Емелка, Сампсон Дью, Ян Палуска, Томаш Ладра (Денис Вишинский, 70'), Лукаш Черв, Amar Memic, Матей Выдра (Принс Квабена Аду, 77'), Рафиу Дуросинми (Адриан Зелькович, 86'), Cheick Souare Предупреждения: Чебраил Макрецкис (10'), Рафиу Дуросинми (15'), Чебраил Макрецкис (38'), Вацлав Емелка (74'), Ибрахим Сиссе (90 + 1'), Александар Пешич (90 + 5')

В следующем туре общего этапа ЛЕ «Ференцварош» сразится с «Генк» 2-го октября, а «Виктория Пльзень» — с «Мальме» в тот же день.