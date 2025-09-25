1-й тайм Астон Вилла — БолоньяОнлайн
    «Осасуна» упустила победу в матче с «Эльче»

    «Осасуна» — «Эльче»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Осасуна Эльче
    В матче шестого тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Эльче» сыграли вничью со счетом 1:1

    «Осасуна»
    «Осасуна»

    На гол Виктора Муньоса на 10-й минуте гости ответили точным ударом Адриа Педросы в компенсированное арбитром время.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Осасуна — Эльче 1:1
    Голы: 1:0 Виктор Муньос (10'), 1:1 Адрия Педроса (90 + 2') Осасуна: Серхио Эррера, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Абель Бретонес, Хон Монкайола, Лукас Торро, Мойсес Гомес (Энрике Барха, 87'), Икер Бенито (Хуан Крус, 72'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 80'), Виктор Муньос (Шеральдо Бекер, 72') Эльче: Игнасио Пенья, Альваро Родригес, Эктор Форт (Адрия Педроса, 69'), Лео Петро, Бамбо Диаби (Давид Аффенгрубер, 46'), Виктор Чуст, Альваро Нуньес (Хосан, 84'), Грэйди Диангана (Херман Валера, 69'), Марк Агуадо, Алейкс Фебас, Андре Силва (Рафаэль Мир Висенте, 55') Предупреждения: Хон Монкайола (29'), Виктор Чуст (32'), Флавиен Бойомо (45'), Адрия Педроса (86') Удаление: Eder Sarabia (70')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В активе «Осасуны» теперь стало 7 очков и 13-е место в турнирной таблице, «Эльче» (10) — 5-й.

    Читайте также

  • «Барса» будет играть не в полную силу
  • «Овьедо» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Болонье» сразу несдобровать?!
  • «Астон Вилла» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Порту» не испытает проблем с «Зальцбургом»?
  • «Зальцбург» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
