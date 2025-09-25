«Соседи» по Рейну зарубились в Лиге Европы: «Фрайбург» дожал «Базель» и стартовал с победы

Лигу Европы во Фрайбурге открыли как положено — с аншлага, пиротехнического гула и нервов до финального свистка. «Фрайбург» взял «международное дерби» у «Базеля»: сперва дальний выстрел Патрика Остерхаге, затем «миллиметровый» гол Макса Эггештайна после подачи Винченцо Грифо. Поздний шедевр Филипа Отеле лишь подогрел концовку — хозяева выдержали.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Фрайбург — Базель 2:1 Голы: 1:0 Патрик Остерхаге (31'), 2:0 Максимилиан Эггештайн (57'), 2:1 Philip Otele (84') Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Антони Юнг, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 71'), Ян-Никлас Бесте (Филипп Треу, 71'), Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге, Иоганн Манзамби (Эрен Динкчи, 90'), Винченцо Грифо (Дерри Шерхант, 75'), Жуниор Адаму (Игор Матанович, 75') Базель: Мирко Сальви, Кэйго Цунэмото (Николя Вуйоз, 58'), Лео Леруа, Метиньо, Албиан Аети (Мориц Брошински, 72'), Шердан Шакири, Ибрахим Салах (Philip Otele, 58'), Arlet Ze (Джереми Агбонифо, 58'), Dominik Robin Schmid, Jonas Adjei Adjetey (Kevin Ruegg, 83'), Adrian Barisic Предупреждения: Кэйго Цунэмото (42'), Ludovic Magnin (60'), Винченцо Грифо (70'), Филипп Треу (89'), Албиан Аети (90 + 3')

Менее часа на машине разделяют Фрайбург и Базель, и в акустике матча это ощущалось: гостевой сектор не смолкал, но хозяева отвечали классическим немецким зарядом.

Трибуна фанатов «Фрайбурга» globallookpress.com

Гости начали амбициозно. Не успела прогореть вся пиротехника на трибунах, и уже на 2-й минуте Альбиан Айети пробил головой в угол — Ноа Атуболу в прыжке вытащил мяч из-под штанги.

Гостевой фан-сектор globallookpress.com

Дальше — классическая для команды Юлиана Шустера вязкая работа в средней зоне. Болезненная ротация (простуда прошлась по раздевалке), дебют в старте для Энтони Юнга, возвращение в основу капитана Кристиана Гюнтера и блок от Йоханна Манзамби — всё это складывалось в прагматичный, но надёжный рисунок.

И когда матч уже просил событий, включился Остерхаге. На 31-й минуте после подбора на дуге штрафной полузащитник без лишнего замаха уложил мяч левой — в самый нижний угол. Хладнокровно, расчётливо, словно на тренировке. 1:0 — и «Европа-парк» взорвался.

Патрик Остерхаге празднует гол globallookpress.com

Между городами — час езды, между командами — сантиметр за линией

Перерыв не остудил хозяев. «Фрайбург» привычно добавил после паузы — это их фирменная деталь последних месяцев. На 57-й минуте Грифо навесил с левого фланга, Эггештайн выиграл позицию и кивком отправил мяч в створ. Вратарь «Базеля» Мирко Сальви выручил… но уже за ленточкой. Технология определения гола сработала, как швейцарские часы (но против швейцарской команды), — и стадион увидел на табло уже второй мяч.

Гол Эггештайна globallookpress.com

Немцы, однако, решили не останавливаться и не закрываться в штрафной. Были ещё моменты, тот же Эггештайн едва не оформил дубль к 80-й, Грифо продолжал расчерчивать стандарты, а Манзамби навязывал борьбу в штрафной. Но и швейцарцы не дрожали — и это чувствовалось.

Шакири-эффект и шанс на камбек

Главная надежда «Базеля» — свободный художник Джердан Шакири. Он искал пространство между линиями, менял фланги, затевал розыгрыши второй волной. Под занавес первого тайма его сценарий едва не сработал: сначала Жуниор Зе выскакивал на убойную позицию, и снова Атуболу выручил в прыжке, а на добивании удар самого Шакири заблокировал Остерхаге — в этот вечер Патрик был повсюду.

Джердан Шакири globallookpress.com

После 70-й миунте «Базель» раскрылся шире — и за это получил шанс на камбек. На 84-й минуте свежий Филип Отеле получил мяч у линии штрафной, сместился под правую и закрутил точно в дальний. Идеальная траектория, без шансов для Атуболу — 2:1 и горячая финальная пятиминутка в придачу.

Филип Отеле после гола globallookpress.com

Далее — привычный европейский триллер. Швейцарцы пустили в ход всё, что можно было: забросы, скидки, стандарты. «Фрайбург» отвечал зрелостью: Гинтер выиграл ключевые верховые, Гюнтер страховал фланг, Атуболу хладнокровно ловил навесы. Пять добавленных минут растянулись вечностью, но хозяева выдержали. Пятая домашняя победа подряд в Лиге Европы — статистика, за которой чувствуется характер.

Что в итоге

Старт у «Фрайбурга» получился качественным. Несмотря на нервную концовку, очки — в копилке. Теперь — выезд в Болонью и параллельно — тест на стабильность в Бундеслиге. Если «Фрайбург» будет столь же экономно конвертировать ключевые эпизоды и держать концентрацию до финального свистка, в плей-офф они вернутся без калькулятора.

А «Базель» повезёт с собой важный аргумент: даже при 0:2 эта команда не гаснет. В Европе это качество часто дороже владения и даже xG. Для швейцарцев это первый групповой матч ЛЕ за шесть лет — и камбэк-гол Отеле, и активность Шакири подтверждают: «Базель» будет выгрызать за очки дома, особенно учитывая предстоящий визит «Штутгарта».