«Соседи» по Рейну зарубились в Лиге Европы: «Фрайбург» дожал «Базель» и стартовал с победы

Менее часа на машине разделяют Фрайбург и Базель, и в акустике матча это ощущалось: гостевой сектор не смолкал, но хозяева отвечали классическим немецким зарядом.
Гости начали амбициозно. Не успела прогореть вся пиротехника на трибунах, и уже на 2-й минуте Альбиан Айети пробил головой в угол — Ноа Атуболу в прыжке вытащил мяч из-под штанги.
Дальше — классическая для команды Юлиана Шустера вязкая работа в средней зоне. Болезненная ротация (простуда прошлась по раздевалке), дебют в старте для Энтони Юнга, возвращение в основу капитана Кристиана Гюнтера и блок от Йоханна Манзамби — всё это складывалось в прагматичный, но надёжный рисунок.
И когда матч уже просил событий, включился Остерхаге. На 31-й минуте после подбора на дуге штрафной полузащитник без лишнего замаха уложил мяч левой — в самый нижний угол. Хладнокровно, расчётливо, словно на тренировке. 1:0 — и «Европа-парк» взорвался.
Между городами — час езды, между командами — сантиметр за линией
Перерыв не остудил хозяев. «Фрайбург» привычно добавил после паузы — это их фирменная деталь последних месяцев. На 57-й минуте Грифо навесил с левого фланга, Эггештайн выиграл позицию и кивком отправил мяч в створ. Вратарь «Базеля» Мирко Сальви выручил… но уже за ленточкой. Технология определения гола сработала, как швейцарские часы (но против швейцарской команды), — и стадион увидел на табло уже второй мяч.
Немцы, однако, решили не останавливаться и не закрываться в штрафной. Были ещё моменты, тот же Эггештайн едва не оформил дубль к 80-й, Грифо продолжал расчерчивать стандарты, а Манзамби навязывал борьбу в штрафной. Но и швейцарцы не дрожали — и это чувствовалось.
Шакири-эффект и шанс на камбек
Главная надежда «Базеля» — свободный художник Джердан Шакири. Он искал пространство между линиями, менял фланги, затевал розыгрыши второй волной. Под занавес первого тайма его сценарий едва не сработал: сначала Жуниор Зе выскакивал на убойную позицию, и снова Атуболу выручил в прыжке, а на добивании удар самого Шакири заблокировал Остерхаге — в этот вечер Патрик был повсюду.
После 70-й миунте «Базель» раскрылся шире — и за это получил шанс на камбек. На 84-й минуте свежий Филип Отеле получил мяч у линии штрафной, сместился под правую и закрутил точно в дальний. Идеальная траектория, без шансов для Атуболу — 2:1 и горячая финальная пятиминутка в придачу.
Далее — привычный европейский триллер. Швейцарцы пустили в ход всё, что можно было: забросы, скидки, стандарты. «Фрайбург» отвечал зрелостью: Гинтер выиграл ключевые верховые, Гюнтер страховал фланг, Атуболу хладнокровно ловил навесы. Пять добавленных минут растянулись вечностью, но хозяева выдержали. Пятая домашняя победа подряд в Лиге Европы — статистика, за которой чувствуется характер.
Что в итоге
Старт у «Фрайбурга» получился качественным. Несмотря на нервную концовку, очки — в копилке. Теперь — выезд в Болонью и параллельно — тест на стабильность в Бундеслиге. Если «Фрайбург» будет столь же экономно конвертировать ключевые эпизоды и держать концентрацию до финального свистка, в плей-офф они вернутся без калькулятора.
Календарь и таблица Лиги Европы
А «Базель» повезёт с собой важный аргумент: даже при 0:2 эта команда не гаснет. В Европе это качество часто дороже владения и даже xG. Для швейцарцев это первый групповой матч ЛЕ за шесть лет — и камбэк-гол Отеле, и активность Шакири подтверждают: «Базель» будет выгрызать за очки дома, особенно учитывая предстоящий визит «Штутгарта».