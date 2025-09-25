ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Маркус РашфордДисциплина или крах: как Рашфорд сам разрушает свое будущее в «Барсе»
  • 00:31
    • Хет-трик Альвареса обеспечил «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»
  • 23:59
    • «Рома» в гостях обыграла «Ниццу», а «Фрайбург» одолел «Базель» в ЛЕ
  • 23:40
    • «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» идут дальше в Кубке английской лиги
  • 21:34
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Нижнекамске
  • 00:59
    • «Арсенал» сыграет с «Брайтоном» в 1/8 финала Кубка английской лиги
    Все новости спорта

    «Арсенал» сыграет с «Брайтоном» в 1/8 финала Кубка английской лиги

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Брайтон энд Хоув Альбион Брентфорд Суонси Манчестер Сити Ньюкасл Тоттенхэм Рексем Кардифф Сити Ливерпуль Кристал Пэлас Вулверхэмптон Челси Уиком Уондерерс Фулхэм Жеребьевка
    Завершилась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги.

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    Результаты жеребьевки:

    • «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

    • «Гримсби Таун» — «Брентфорд»

    • «Суонси Сити» — «Манчестер Сити»

    • «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»

    • «Рексем» — «Кардифф Сити»

    • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

    • «Вулверхэмптон» — «Челси»

    • «Уиком Уондерерс» — «Фулхэм»

    • Матчи 1/8 финала Кубка английской лиги состоятся в конце октября. Следите за всеми прогнозами на матчи с участием английских команд — по этой ссылке.

