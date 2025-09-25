«Арсенал» сыграет с «Брайтоном» в 1/8 финала Кубка английской лиги

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» Фото: globallookpress.com
Результаты жеребьевки:
- «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
- «Гримсби Таун» — «Брентфорд»
- «Суонси Сити» — «Манчестер Сити»
- «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»
- «Рексем» — «Кардифф Сити»
- «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
- «Вулверхэмптон» — «Челси»
- «Уиком Уондерерс» — «Фулхэм»
Матчи 1/8 финала Кубка английской лиги состоятся в конце октября. Следите за всеми прогнозами на матчи с участием английских команд — по этой ссылке.