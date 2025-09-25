«Бетис» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в матче Лиги Европы

Завершились два матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

У испанской команды отличился Седрик Бакамбу на 15-й минуте и Антони на 85-й минуте.

В составе «Ноттингем Форест» дублем отметился Игор Жезус, который забил свои голы на 18-й и 23-й минутах.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Бетис — Ноттингем Форест 2:2 Голы: 1:0 Седрик Бакамбу (15'), 1:1 Игор Жезус (18'), 1:2 Игор Жезус (23'), 2:2 Антони (85') Бетис: Пау Лопес, Натан, Хуниор Фирпо (Рикардо Родригес, 46'), Диего Гомес, Серхи Альтмира (Марк Рока, 46'), Софьян Амрабат, Джовани Ло Чельсо (Пабло Форнальс, 76'), Антони, Абде Эззальзули (Родриго Рикельме, 46'), Седрик Бакамбу (Кучо Эрнандес, 72'), Angel Ortiz Ноттингем Форест: Матц Зельс, Морато, Никола Миленкович (Вийи Боли, 90'), Неко Уильямс, Игор Жезус (Арно Калимуэндо, 64'), Каллум Хадсон-Одои (Дан Ндой, 64'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Ибраим Сангаре (Райан Йейтс, 81'), Дуглас Луис (Дилан Баква, 46'), Александр Зинченко Предупреждения: Морган Гиббз-Уайт (2'), Игор Жезус (25'), Натан (45 + 1'), Рикардо Родригес (75')

В следующем матче ЛЕ «Бетис» встретится с «Лудогорцем» 2-го октября, а «Ноттингем Форест» сразится с «Мидтьюлланном» в тот же день.

«Брага» обыграла «Фейеноорд» со счетом 1:0.

Единственный гол португальская команда забила на 79-й минуте благодаря точному удару Франа Наварро.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Брага — Фейеноорд 1:0 Гол: 1:0 Фран Наварро (79') Брага: Лукаш Горничек, Виктор Гомес, Густаф Лагербильке, Сику Ньякате (Витор Карвальо, 81'), Брайт Арри-Мби, Габриэл Москардо, Жоау Моутинью (Жан-Батист Горби, 62'), Родриго Саласар (Пау Виктор, 71'), Амин Эль-Уаззани (Фран Наварро, 62'), Рикарду Орта (Diego Rodrigues, 71'), Leonardo Filipe da Cruz Lelo Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Гейс Смал, Малькольм Йенг (Цуёси Ватанабэ, 62'), Барт Ниувкоп (Джордан Лотомба, 73'), Сем Стейн, Квинтен Тимбер (Лучано Валенте, 46'), Уссама Таргаллин, Каспер Тенгстедт (Кайл Ларин, 62'), Гонсалу Боржеш, Gaoussou Diarra (Анис Хадж-Мусса, 80'), Anel Ahmedhodzic Предупреждения: Уссама Таргаллин (69'), Лучано Валенте (76'), Виктор Гомес (90 + 1')

«Брага» в следующем туре общего этапа ЛЕ сыграет против «Селтика» 2-го октября, а «Фейеноорд» в тот же день встретится с «Астон Виллой».