«Астон Вилла»

В четверг вечером в Бирмингеме состоится встреча «Астон Виллы» и «Болоньи», которая откроет для обеих команд групповой этап Лиги Европы. Для англичан это шанс перезапустить сезон после неудачного старта, для итальянцев — возможность закрепить свой статус обладателей Кубка Италии.

45+2' Перерыв! Минимальное преимущество хоязев после красивого гола Макгинна — «Болонье» надо отвечать во второй половине. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Мален в офсайде оказался после паса вразрез.

45' Добавлена минута.

43' Бернардески навесил с угла поля, Бизот сыграл кулаком, а на подборе никого не оказалось.

42' Кэш сбил Камбьяги на углу своей штрафной, первая жёлтая в матче.

41' Камбьяги пробил из штрафной, но мяч свалился с ноги, ушёл совсем мимо ворот.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 1 Удары мимо 6 48 Владение мячом 52 6 Угловые удары 1 0 Офсайды 4 8 Фолы 6

40' Роджерс неточно отдал налево! Могла получиться опасная атака у «Виллы».

38' Бернардески снова выцеливал дальний угол — на этот раз мимо ворот.

37' Зортеа попал в офсайд на половине поля «Виллы», рановато сделал рывок.

34' Скорупский снова опережает Малена на выходе! Отважно играет кипер гостей.

33' Бернардески пробил после смещения в центр — Бизот на месте.

31' Лукуми решился на удар издали, выше ворот отправил мяч.

30' Одгор навешивал в штрафную — фол в атаке зафиксировал арбитр.

28' Подсели немного обе команды, «Болонья» владеет мячом, но без обострения.

25' Буэндиа бил в дальний угол из штрафной, немного не хватило!

24' Мален ворвался в штрафную после сольного забега, Скорупский успел выйти и накрыть.

23' Фергюсон подключился в штрафную под подачу — но пробил мимо ворот в касание.

22' Кэш надёжно сыграл на фланге против Камбьяги.

19' Скорупский тащит после удара Малена! Развернулся в штрафной форварл и пробил, но не переиграл кипера.

17' Одгор классно открылся под передачу партнёра с фланга и пробил — но офсайд зафиксирован.

16' Ещё один опасный момент! С дальней штанги вынес мяч Ликояннис.

15' Роджерс навесил в штрафную, защитники справились.

13' ГОООООООООЛ! «Вилла» впереди! Макгинн оказался первым на подборе после отскока из штрафной — и вторым касанием отправил мяч в ближний угол! 1:0.

12' «Вилла» отвечает своим угловым, защитник прервал пас Роджерса в центр.

11' Мина остался один перед воротами и пробил мимо! Но был в положении вне игры.

10' Камбьяги заработал углового после подачи с левого фланга.

08' Маатсен в подкате здорово сыграл против Бернардески у своей штрафной.

06' Опасный момент у ворот «Болоньи»! Гессан прорвался сквозь защитников, но не смог пробить мимо Скорупского!

03' И снова не поняли друг друга Бизот и Конса! На этот раз просто в аут ушёл мяч.

02' Чуть не привезли гол себе игроки «Виллы»! Кастро накрыл пас Бизота, но не смог пробить.

01' «Болонья» начала с центра поля, поехали!

До матча

21:55 Команды в подтрибунке, на трибуне «Виллы» растянулся классный перфоманс – всё готово к старту!

21:50 В Бирмингеме сегодня не самая классическая английская погода: 14 градусов и без дождя. Качественному еврокубковому футболу она точно не помешает.

21:30 Арбитры матча «Астон Вилла» — «Болонья»: главный судья — Хесус Хиль Мансано, помощники главного — Анхель Невадо Родригес и Гуадалупе Поррас Аусо. Четвертый арбитр — Хосе Луис Муньера Монтеро, ВАР — Сесар Сото Градо, ассистент ВАР — Карлос дель Серро Гранде.

21:05 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Астон Вилла»: Бизот, Кэш, Конса, Пау, Маатсен, Камара, Макгинн, Гессан, Роджерс, Буэндиа, Мален.

«Болонья»: Скорупский, Зортеа, Витик, Лукуми, Ликояннис, Фройлер, Фергюсон, Бернардески, Одгор, Камбьяги, Кастро.

«Астон Вилла»

«Вилланы» переживают крайне непростое начало сезона: в пяти турах АПЛ они не одержали ни одной победы, ограничившись ничьими и поражениями, а также вылетели из Кубка Лиги от «Брентфорда». Единственным светлым моментом стал гол Мэтти Кэша в матче против «Сандерленда» — первый для команды в сезоне.

Унаи Эмери известен как «король Лиги Европы», на счету которого четыре трофея турнира, и именно этот опыт может помочь клубу обрести уверенность. Состав у «Виллы» далеко не оптимален: травмированы Юри Тилеманс и Амаду Онана, Росс Баркли не имеет права играть в еврокубках, а Бубакар Камара только вернулся в строй. При этом новички Харви Эллиотт и Джейдон Санчо готовы усилить атаку, а Дониэлл Маллен может заменить буксующего Олли Уоткинса.

«Болонья»

«Россоблу» приезжают в Англию в приподнятом настроении и в статусе обладателей Кубке Италии, где они в финале обыграли «Милан». Команда Винченцо Итальяно впервые за многие годы проводит два сезона подряд в еврокубках, но старт в Серии А вышел нестабильным: домашние победы чередуются с гостевыми поражениями.

В нападении главным оружием остаются Рикардо Орсолини и Сантьяго Кастро, которые в последних турах начали набирать форму. У «Болоньи» есть кадровые проблемы: травмированы Николо Касале, Томмазо Побега, Ибрагим Сулемана и Чиро Иммобиле, а опытный защитник Лоренцо Де Сильвестри не заявлен на турнир. Тем не менее, состав достаточно сбалансирован, чтобы, как минимум, навязать борьбу.

Прошлой осенью команды уже встречались на «Вилла Парк» в рамках Лиги чемпионов — тогда «Астон Вилла» выиграла 2:0. Теперь на кону снова престиж и очки в Европе.

