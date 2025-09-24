24 сентября в Севилье «Бетис» примет «Ноттингем Форест» в рамках поединка первого тура Лиги Европы УЕФА. Старт матча в 22:00 мск.
«Бетис» перед этим матчем одержал победу в чемпионате Испании. Севильский клуб выиграл у «Реал Сосьедада». Тем самым «бело-зеленые» прервали свою трехматчевую серию без побед.
У «Ноттингема» сейчас не самый простой период. Команда без побед уже 5 поединков, вдобавок сменился главный тренер. На место Эшпириту Санту пришел Анге Постекоглу. В своем последнем матче «лесники» сыграли вничью с «Бернли» в АПЛ, а перед этим потерпели 3 поражения подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры предлагают 2.31 на «Бетис», 3.05 на «Ноттингем Форест», 3.65 на ничью.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.