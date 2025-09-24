Мареска высказался о непростой победе «Челси» в 1/16 финала Кубка лиги

Главный тренероценил победу над(2:1) из третьего дивизиона в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Думаю, нам повезло, что мы забили сразу после перерыва. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше. Хочу похвалить команду, потому что это был очень сложный матч — на выезде. То, как ребята защищались, было великолепно, и мы выиграли, так что я доволен. В перерыве мы изменили тактику, и, на мой взгляд, это оказалось важным. Структура и форма команды полностью изменились, и это, вероятно, тоже немного помогло. Прошлая неделя выдалась тяжёлой с точки зрения результатов, но теперь нам нужно двигаться дальше», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Жеребьёвка следующего раунда турнира состоится 24 сентября.