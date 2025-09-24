ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Факундо Буонанотте и Тайрик Джордж«Челси» едва не стал жертвой сенсации: камбек за пять минут и урок самоотверженности от «Линкольна»
  • 07:55
    • Хаби Алонсо: Мы находимся на этапе становления и продолжаем строить команду
  • 07:52
    • В «Тоттенхэме» высказались о возможном возвращении Кейна
  • 09:13
    • Экитике извинился за удаление в матче с «Саутгемптоном»
  • 00:24
    • «Реал» в гостях разгромил «Леванте»
  • 21:48
    • «Авангард» вырвал победу на последних минутах у СКА
    Все новости спорта

    Мареска высказался о непростой победе «Челси» в 1/16 финала Кубка лиги

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси
    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил победу над «Линкольн Сити» (2:1) из третьего дивизиона в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

    Энцо Мареска
    Энцо Мареска

    «Думаю, нам повезло, что мы забили сразу после перерыва. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше. Хочу похвалить команду, потому что это был очень сложный матч — на выезде. То, как ребята защищались, было великолепно, и мы выиграли, так что я доволен. В перерыве мы изменили тактику, и, на мой взгляд, это оказалось важным. Структура и форма команды полностью изменились, и это, вероятно, тоже немного помогло. Прошлая неделя выдалась тяжёлой с точки зрения результатов, но теперь нам нужно двигаться дальше», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

    Жеребьёвка следующего раунда турнира состоится 24 сентября.

