    Маркус РашфордДисциплина или крах: как Рашфорд сам разрушает свое будущее в «Барсе»
  • 21:34
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Нижнекамске
  • 18:33
    • Агент Жерсона высказался о будущем футболиста в «Зените»
  • 16:12
    • «Рубин» подписал Кузяева
  • 21:49
    • Минское «Динамо» обыграло «Торпедо», Пинчук оформил хет-трик
  • 21:38
    • Гол Сурина помог «Локомотиву» обыграть «Северсталь»
    Все новости спорта

    «Хетафе» и «Алавес» не выявили сильнейшего

    «Хетафе» — «Алавес»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Алавес Хетафе
    В матче шестого тура испанской Примеры «Хетафе» и «Алавес» сыграли вничью 1:1.

    «Хетафе»
    «Хетафе»

    На гол Мауро Арамбарри гости ответили точным ударом Андера Гевары.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Хетафе — Алавес 1:1
    Голы: 1:0 Taulan Sulejmanov (21'), 2:0 Taulan Sulejmanov (60') Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения, Хуан Иглесиас, Абдель Абкар, Даконам Ортега Дьене, Диего Рико (Davinchi, 79'), Марио Мартин (Хавьер Муньос, 61'), Луис Милья, Мауро Арамбарри, Борха Майораль (Кобо да Коста, 83'), Абу Камара (Алекс Санкрис, 46') Алавес: Caglar Sahin Akbaba, Лукас Африка, Жан Евшенак, Mehmet Ozcan, Жефферсон, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Cavusoglu, Faruk Can Gene, Crespi, Ivan Cedric Предупреждения: Calebe (21'), Абдель Абкар (31'), Факундо Гарсес (78'), Davinchi (88')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В активе «Хетафе» стало 10 очков и шестое место в турнирной таблице, «Алавес» (7) — 11-й.

    Читайте также

    Рекомендуем букмекеров
