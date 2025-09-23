Юран: Не думал, что в Турции придется строить новую команду

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор»сообщил, какие сложности возникли у него на новом месте работы.

«Я не ожидал, что вообще практически с нуля придется строить команду. Я допускал, что процентов 60–65 нужно будет обновить команду… Понятно, нужны другие футболисты другого уровня.

Но в итоге получилось, что у нас сейчас играет в составе из той команды вратарь, защитник, латераль — всего три человека. Я уже по факту понимал, что здесь на 90% практически придется команду поменять, потому что на первый сбор мы поехали с 1 июля, а 9 августа уже стартуем в чемпионате.

И здесь нужно пройти сборы, чтобы команда была в физическом состоянии готова. Плюс чтобы новички доезжали, комплектовать команду. Честно говоря, я в таком режиме работал в первый раз. Впервые попал в такую ситуацию.

Мне не привыкать, но, скажем так, режим не очень понравился. Просто по натуре, если я берусь за что‑то, я должен решить эту задачу», — сказал Юран «Матч ТВ».

Перед стартом сезона «Серик Беледиеспор» пополнили 5 футболистов с опытом игры в РПЛ: Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Илья Берковский и Артем Юран.