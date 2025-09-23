ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дмитрий КириченкоДмитрий Кириченко: Треть турнира прошла, а фаворита как не было, так и нет
  • 12:45
    • Агент Батракова сообщил, что футболист «Локомотива» отклонил предложение из Саудовской Аравии
  • 15:23
    • Нападающий Маттео Политано продлил контракт с «Наполи»
  • 15:14
    • «Адмирал» уступил ЦСКА в результативном матче
  • 13:57
    • Дмитрий Баринов ведет переговоры с «Локомотивом» о новом контракте
  • 13:42
    • «СЭ»: Руководство «Ахмата» опровергло переговоры с Далером Кузяевом
    Все новости спорта

    Юран: Не думал, что в Турции придется строить новую команду

    Футбол Сборная Турции Футбол Турции
    Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран сообщил, какие сложности возникли у него на новом месте работы.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    «Я не ожидал, что вообще практически с нуля придется строить команду. Я допускал, что процентов 60–65 нужно будет обновить команду… Понятно, нужны другие футболисты другого уровня.

    Но в итоге получилось, что у нас сейчас играет в составе из той команды вратарь, защитник, латераль — всего три человека. Я уже по факту понимал, что здесь на 90% практически придется команду поменять, потому что на первый сбор мы поехали с 1 июля, а 9 августа уже стартуем в чемпионате.

  • Дмитрий Кириченко: Треть турнира прошла, а фаворита как не было, так и нет
  • Известный российский футболист и тренер в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о девятом туре РПЛ
  • Сегодня

    • И здесь нужно пройти сборы, чтобы команда была в физическом состоянии готова. Плюс чтобы новички доезжали, комплектовать команду. Честно говоря, я в таком режиме работал в первый раз. Впервые попал в такую ситуацию.

    Мне не привыкать, но, скажем так, режим не очень понравился. Просто по натуре, если я берусь за что‑то, я должен решить эту задачу», — сказал Юран «Матч ТВ».

    Перед стартом сезона «Серик Беледиеспор» пополнили 5 футболистов с опытом игры в РПЛ: Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Илья Берковский и Артем Юран.

