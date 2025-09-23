Источник: Мончи уйдет с поста президента по футбольным операциям «Астон Виллы»

Президент по футбольным операциямв ближайшее время покинет клуб, сообщает The Athletic.

Испанец работает в клубе с 2023 года и ранее занимал пост спортивного директора в «Севилье» и «Роме». За время работы Мончи помог «Вилле» добиться серьезных результатов, включая выход в Лигу чемпионов после сезона-2023/24.

Однако старт нового сезона оказался крайне неудачным — команда не одержала ни одной победы в шести матчах, показав худший старт за 28 лет и занимает 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Критика в адрес трансферной политики клуба усилилась на фоне финансовых ограничений из-за правил финансового фейр-плей.