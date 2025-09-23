ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дмитрий КириченкоДмитрий Кириченко: Треть турнира прошла, а фаворита как не было, так и нет
  • 10:43
    • Директор по коммуникациям ЦСКА: Переговоры по Кузяеву были
  • 08:52
    • Аленичев допустил, что может вернуться в «Спартак»
  • 07:46
    • Доннарумма: Я хотел остаться в «ПСЖ»
  • 23:57
    • Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча» 2025 года
  • 11:43
    • Игорь Акинфеев достиг антирекорда по серии матчей с пропущенными мячами
    Рафаэль Леау: Я был близок к переходу в «Интер», это было безумие

    Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэль Леау рассказал, что был близок к переходу из французского «Лилля» в «Интер», но в итоге сделал выбор в пользу «россонери».

    Рафаэль Леау
    Рафаэль Леау

    «Я был близок к переходу в Интер, это было безумие. Спортивный директор Лилля сказал мне: Рафа, мы собираемся продать тебя в Интер. Прошла одна, две, три недели, и спортивный директор снова пришёл ко мне и сказал: Милан заинтересован в тебе. Я сказал: Да, Милан, да, если они сделают предложение, я соглашусь», — приводит слова Леау Milan News.

    Рафаэль Леау присоединился к «Милану» в 2019 году и с тех пор стал одним из ключевых нападающих команды. В сезоне-2024/25 он продолжал демонстрировать важную игру, помогая клубу сохранять высокие позиции в чемпионате Италии, где «Милан» после 7 туров находится в верхней части таблицы Серии А.

