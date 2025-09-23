«СЭ»: Руководство «Ахмата» опровергло переговоры с Далером Кузяевом

Генеральный директорпрокомментировал информацию о подписании полузащитникана правах свободного агента.

«Пока такой информации нет. Читал только то, что с ЦСКА они не смогли договориться. Пока переговоры мы с Кузяевым не вели. Если у игрока возникнет желание, тогда мы рассмотрим возможность приобретения», — сказал Айдамиров в интервью «СЭ».

Тем временем 23 сентября Sport24 сообщил, что 32-летний россиянин уже согласовал контракт с грозненским клубом. Далер Кузяев на этой неделе должен пройти медицинское обследование, после чего подпишет соглашение на один год с опцией продления еще на сезон.

Отметим, что контракт Кузяева с французским «Гавром» завершился в конце июня 2025 года. За французский клуб он провёл 46 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.