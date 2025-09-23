Кевин Кураньи: Может ли Карпин привести «Динамо» к чемпионству? Пока трудно сказать

Экс-нападающийподелился мнением о перспективахна посту главного тренера московского клуба.

«Сможет ли Карпин привести "Динамо" к чемпионству? Не знаю, пока трудно сказать. Да, начало у "Динамо" не лучшее, но мне кажется, что Карпину нужно дать время. Много изменений в команде, много новых игроков», — приводит слова Кевина Кураньи «Матч ТВ».

Валерий Карпин был назначен наставником «Динамо» в июне 2025 года, контракт рассчитан на три сезона до лета 2028 года. Карпин совмещает работу в клубе и пост главного тренера сборной России, которую возглавляет с 2021 года.