    Экитике: «Ливерпуль» — это мой выбор, я хотел перейти сюда

    Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике признался, что не обращает внимания на свою трансферную стоимость.

    Юго Экитике
    Юго Экитике

    Этим летом 23-летний француз перебрался из «Айнтрахта» в английский клуб за 90 млн евро.

    «Мне все равно. Я сосредоточен на своей игре. Остальные могут говорить о стоимости моего перехода, от этого никуда не денешься. Но футбол изменился. "Ливерпуль" — это мой выбор, я хотел перейти сюда. Я знал, что это подходящее место для меня, и не думаю, что совершил ошибку», — приводит слова Экитике Goal.

    В составе мерсисайдцев форвард уже сыграл 7 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. Контракт с Экитике истекает в июне 2031 года.

