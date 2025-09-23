Экитике: «Ливерпуль» — это мой выбор, я хотел перейти сюда

Нападающийпризнался, что не обращает внимания на свою трансферную стоимость.

Этим летом 23-летний француз перебрался из «Айнтрахта» в английский клуб за 90 млн евро.

«Мне все равно. Я сосредоточен на своей игре. Остальные могут говорить о стоимости моего перехода, от этого никуда не денешься. Но футбол изменился. "Ливерпуль" — это мой выбор, я хотел перейти сюда. Я знал, что это подходящее место для меня, и не думаю, что совершил ошибку», — приводит слова Экитике Goal.

В составе мерсисайдцев форвард уже сыграл 7 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. Контракт с Экитике истекает в июне 2031 года.