Сарри: «Лацио» провел хороший матч, но уступил

Наставникотреагировал на поражение в дерби от(1:0) в рамках 4-го тура чемпионата Италии по футболу.

«У нас было четыре-пять голевых моментов, мы могли выйти вперёд в первом тайме. Мы проиграли из-за грубой ошибки. Посмотрим, было ли это техническим промахом или легкомыслием. Мы провели хороший матч, но уступили.

Мне жаль наших болельщиков, поскольку они поддерживали нас. Жаль команду, она не заслуживала этого поражения. Я думаю, мы заслуживали ничьей. У нас был спад после их гола, но до этого момента мы почти ничего не позволяли и сами имели пару моментов. До 38-й минуты я не видел признаков того, что мы можем проиграть», — приводит слова Сарри пресс-служба клуба.

«Лацио» с тремя очками идет 14-м в таблице Серии А.