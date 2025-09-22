ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сарри: «Лацио» провел хороший матч, но уступил

    Серия A Футбол Италии Лацио Рома
    Наставник «Лацио» Маурицио Сарри отреагировал на поражение в дерби от «Ромы» (1:0) в рамках 4-го тура чемпионата Италии по футболу.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «У нас было четыре-пять голевых моментов, мы могли выйти вперёд в первом тайме. Мы проиграли из-за грубой ошибки. Посмотрим, было ли это техническим промахом или легкомыслием. Мы провели хороший матч, но уступили.

    Мне жаль наших болельщиков, поскольку они поддерживали нас. Жаль команду, она не заслуживала этого поражения. Я думаю, мы заслуживали ничьей. У нас был спад после их гола, но до этого момента мы почти ничего не позволяли и сами имели пару моментов. До 38-й минуты я не видел признаков того, что мы можем проиграть», — приводит слова Сарри пресс-служба клуба.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Лацио» с тремя очками идет 14-м в таблице Серии А.

