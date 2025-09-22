Пономарев: Мы не участвуем в международных турнирах, зачем нужны эти бразильцы?

Бывший футболист ЦСКАвысказался о рекорде по количеству бразильцев в матче(0:2).

«Надо прекращать это безобразие! Мы не участвуем в международных турнирах, зачем нужны эти бразильцы? Надо объявить форс-мажор и всех отправить туда, откуда они пришли. Не надо им выплачивать никакие неустойки. Я полностью согласен с новым министром спорта по поводу лимита.

Что мы боимся-то? Что скажут эти ФИФА и УЕФА? Да плевать мы на них хотели! Зачем нам держать бразильцев и платить им большие деньги, если мы нигде не участвуем? Пусть все эти неустойки ФИФА и УЕФА сами выплачивают. Мы не виноваты, нас не пускают. Надо гнать всех к чертовой матери! Вот это будет действенно для ФИФА — они начнут думать», — цитирует Пономарева «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» вышел на 4-ю строчку с 16-ю.