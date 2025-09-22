Мартинелли: Конечно, это прекрасное чувство — забить гол

Вингер лондонскогопрокомментировал свой гол в матче 5-го тура АПЛ с. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Конечно, это прекрасное чувство — забить гол. Ради таких моментов я так усердно работаю, столько жертвую на тренировках в течение недели, во всём в своей жизни, чтобы проживать эти мгновения. Только бог, моя семья и моя жена знают, сколько усилий я прикладываю и сколько посвящаю себя, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Я понимаю, что мне ещё многое предстоит улучшить.

Я очень счастлив забитым голом в Лиге чемпионов, а также голом против "Сити" — это очень важно. Я счастлив. Как я сказал, ради таких моментов я и работаю», — приводит слова Мартинелли ESPN.