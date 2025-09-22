ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Далер КузяевРелокант: Кузяев оказался не нужен в Европе и возвращается в РПЛ
  • 07:15
    • Фритц победил Заерева. Сборная мира выиграла Кубок Лэйвера
  • 21:31
    • «Зенит» уверенно обыграл «Краснодар» в гостях
  • 07:27
    • Гасперини высказался о победе над «Лацио»
  • 23:55
    • «Барселона» разбила «Хетафе», у Торреса — дубль
  • 23:43
    • «Интер» справился с «Сассуоло»
    Все новости спорта

    Мартинелли: Конечно, это прекрасное чувство — забить гол

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Манчестер Сити
    Вингер лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли прокомментировал свой гол в матче 5-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:1.

    Габриэл Мартинелли
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Габриэл Мартинелли

    «Конечно, это прекрасное чувство — забить гол. Ради таких моментов я так усердно работаю, столько жертвую на тренировках в течение недели, во всём в своей жизни, чтобы проживать эти мгновения. Только бог, моя семья и моя жена знают, сколько усилий я прикладываю и сколько посвящаю себя, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Я понимаю, что мне ещё многое предстоит улучшить.

    Я очень счастлив забитым голом в Лиге чемпионов, а также голом против "Сити" — это очень важно. Я счастлив. Как я сказал, ради таких моментов я и работаю», — приводит слова Мартинелли ESPN.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у ЦСКА проблемы в Сочи?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Барыс» всеми силами будет цепляться за очки
  • Динамо Минск — Барыс. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.68
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Спортинг — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры