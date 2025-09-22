Джузеппе Маротта: «Сан-Сиро» нужно уважать, он был ареной невероятных эмоций

Президент миланскогопрокомментировал ситуацию с домашним стадионом клуба «Сан-Сиро», которым «Интер» делит с

«Сан-Сиро нужно уважать, он был ареной невероятных эмоций и олицетворяет историю обоих клубов. Но мы должны смотреть вперёд. Это устаревшее сооружение, которое постоянно нуждается в ремонте», — приводит слова Маротты Football Italia.

Маротта подчеркнул, что спортивная инфраструктура стадиона уже не соответствует современным требованиям УЕФА и ФИФА, а бюрократические препятствия и политическая консервативность мешают строительству нового современного комплекса.