Канчельскис: Почему «МЮ» не зовет Зидана тренером?

Легенда «Манчестер Юнайтед»удивлен, что руководство манкунианцев не рассматривает, который давно находится без работы, в качестве главного тренера клуба.

«Почему бы не пригласить Зинедина Зидана, если уволят Аморима? Он как раз сейчас свободен.

Я удивлен, что чуть раньше "МЮ" не воспользовался моментом пригласить Анчелотти — в итоге он уехал в сборную Бразилии. А ведь он выиграл с "Реалом" и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов — можно было бы как минимум за него побороться.

Поэтому большой вопрос к менеджерам "Манчестера" — кто там им подсказывает, кто Рэтклиффу в уши дует, кого брать, а кого нет. Принцип работы не очень понятен», — написал экс-полузащитник сборной России в соцсети.

После 5 туров «МЮ» с 7 очками идет на 11-м месте в таблице АПЛ. Рубен Аморим пришел в команду по ходу прошлого сезона.