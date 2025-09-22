ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Канчельскис: Почему «МЮ» не зовет Зидана тренером?

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Легенда «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис удивлен, что руководство манкунианцев не рассматривает Зинедина Зидана, который давно находится без работы, в качестве главного тренера клуба.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Почему бы не пригласить Зинедина Зидана, если уволят Аморима? Он как раз сейчас свободен.

    Я удивлен, что чуть раньше "МЮ" не воспользовался моментом пригласить Анчелотти — в итоге он уехал в сборную Бразилии. А ведь он выиграл с "Реалом" и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов — можно было бы как минимум за него побороться.

    Поэтому большой вопрос к менеджерам "Манчестера" — кто там им подсказывает, кто Рэтклиффу в уши дует, кого брать, а кого нет. Принцип работы не очень понятен», — написал экс-полузащитник сборной России в соцсети.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 5 туров «МЮ» с 7 очками идет на 11-м месте в таблице АПЛ. Рубен Аморим пришел в команду по ходу прошлого сезона.

