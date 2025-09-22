Гави необходима операция

сообщила, что полузащитникне обойдется без хирургического вмешательства после полученной травмы мениска.

«Гави прошел интенсивные спортивные тесты после завершения курса консервативного лечения лучевой травмы внутреннего мениска правого колена. Мы пришли к выводу, что, для того чтобы гарантировать наилучшее восстановление и возвращение к соревновательной деятельности, в этот вторник Гави пройдет артроскопическое обследование под наблюдением персонала клуба», — говорится в сообщении на сайте каталонцев.

Пока неизвестно, сколько будет отсутствовать 21-летний футболист, но подобная травма обычно лечится около двух месяцев.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне Гави сыграл 2 матча и сделал одну игру за «Барселону».