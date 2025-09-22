Гави необходима операция

«Гави прошел интенсивные спортивные тесты после завершения курса консервативного лечения лучевой травмы внутреннего мениска правого колена. Мы пришли к выводу, что, для того чтобы гарантировать наилучшее восстановление и возвращение к соревновательной деятельности, в этот вторник Гави пройдет артроскопическое обследование под наблюдением персонала клуба», — говорится в сообщении на сайте каталонцев.
Пока неизвестно, сколько будет отсутствовать 21-летний футболист, но подобная травма обычно лечится около двух месяцев.
В этом сезоне Гави сыграл 2 матча и сделал одну игру за «Барселону».