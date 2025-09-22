Флик отреагировал на разгромную победу в матче с «Хетафе»

Главный тренерподелился впечатлениями после победы надв матче 5-го тура Ла Лиги (3:0).

«Три очка, 3:0. Всё супер. Мы забили три гола, а это не всегда легко в матчах с крепким соперником. Нам надо сосредоточиться на своей игре и своем плане на матч. У нас 27 футболистов, и важно, чтобы все были в хорошей форме. Ольмо провёл отличный матч. То, что Рэшфорд не играл с первой минуты, — нормально. У нас матчи каждые три-четыре дня. Надо контролировать его игровое время», — цитирует Флика Marca.

После этой победы «Барселона» набрала 13 очков и идёт второй в турнирной таблице, отставая от «Реала» на два балла. «Хетафе» с 9 очками занимает 8-е место.