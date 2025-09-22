ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Флик отреагировал на разгромную победу в матче с «Хетафе»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Барселона Хетафе
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями после победы над «Хетафе» в матче 5-го тура Ла Лиги (3:0).

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    «Три очка, 3:0. Всё супер. Мы забили три гола, а это не всегда легко в матчах с крепким соперником. Нам надо сосредоточиться на своей игре и своем плане на матч. У нас 27 футболистов, и важно, чтобы все были в хорошей форме. Ольмо провёл отличный матч. То, что Рэшфорд не играл с первой минуты, — нормально. У нас матчи каждые три-четыре дня. Надо контролировать его игровое время», — цитирует Флика Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой победы «Барселона» набрала 13 очков и идёт второй в турнирной таблице, отставая от «Реала» на два балла. «Хетафе» с 9 очками занимает 8-е место.

