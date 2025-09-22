Альбертини: Модрич принес спокойствие и умиротворение в «Милан»

Знаменитый в прошлом итальянский полузащитниксравнил

«Модрич принес спокойствие и умиротворение в команду. Только настоящий чемпион может заставить своих партнеров по команде играть лучше, чем от них ожидают. С Лукой молодым игрокам и новичкам становится проще.

Ему не нужно гоняться за соперниками, он задает направление игры. От него нельзя требовать выносливости двадцатилетнего или беготни все 90 минут.

Сравнение с Пирло вполне справедливо. Неслучайно, что они оба атакующие полузащитники, которые по ходу карьеры смещались вниз, чтобы использовать свои лучшие качества на благо команды.

Пирло изменил футбол в этой роли, и теперь у "Милана" есть еще один большой чемпион перед линией обороны», — сказал Альбертини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Сейчас Модричу 40 лет. Он пришел летом в «Милан» из «Реала» в качестве свободного агента. В этом сезоне в 4 матчах хорват забил один мяч.