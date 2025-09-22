Альбертини: «Милан» в этом году обязан бороться за скудетто

Легендарный полузащитник «Милана» 90-00-х и сборной Италиисчитает, что в нынешнем сезоне «россонери» просто обязаны составить конкуренцию другим клубам в борьбе за золотые медали.

«Команда не просто может, а обязана бороться за скудетто. Когда надеваешь футболку этого клуба, ты вынужден стремиться к вершине. Как управлять определенными моментами по ходу сезона — загадка, но первые матчи показали, что "россонери" способны остаться в топе.

У "Милана" одна из сильнейших полузащит в лиге. Я бы сказал, наряду с "Наполи". Аллегри, возможно, чего-то не хватает в атаке, но в полузащите он уже нашел правильный баланс между молодежью и ветеранами», — сказал Альбертини в интервью La Gazzetta dello Sport.

После 4 туров в таблице Серии А у «Милана» 9 очков. С этого сезона команду снова тренирует Макс Аллегри.