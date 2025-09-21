2-й тайм Интер — СассуолоОнлайн
    Семак: Мы смогли реализовать свои моменты, «Краснодар» — нет

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча против «Краснодара» (2:0).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Победа важна не только для нас, но и для всего чемпионата, не отпустили "Краснодар" далеко. С точки зрения борьбы будет интересно смотреть за противостоянием пяти команд, которые будут вверху. Важно было сегодня победить. По игре, конечно, не все удалось воплотить, и "Краснодар" сегодня молодцы. Мы смогли реализовать свои моменты, "Краснодар" — нет.

    В прошлом сезоне "Краснодар" был поудачливее благодаря нашей ошибке, в этом же матче, я думаю, нам победа была нужнее, и удача где‑то нам улыбнулась. Я понимаю уровень давления и ответственности за результат. В целом, за исключением моментов, когда мы позволяли сопернику создавать, обычно после фланговых прострелов, сыграли неплохо, интересный матч для болельщиков», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» вышел на 4-ю строчку с 16-ю.

