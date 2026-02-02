3 февраля в матче Зимнего Кубка РПЛ сыграют ЦСКА и «Краснодар». Начало встречи — в 19:15 мск.
ЦСКА
Перед матчем: Армейцы поборются за Зимний Кубок РПЛ в очередной раз. ЦСКА сразится с «Краснодаром», ЦСКА и «Динамо» М. Для армейцев этот турнир будет отличной проверкой перед возобновлением чемпионата.
После 18-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе. Команда отстает от лидерства в чемпионате на 4 балла.
Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке ЦСКА уступил «Динамо» Самарканд (3:4). Матчем ранее армейцы обыграл «Акрон» со счетом 3:1, обеспечив себе преимущество во 2-м тайме.
В 3-х последних официальных матчах ЦСКА дважды обыгрывал «Оренбург» (2:0) и махачкалинское «Динамо» (3:1), а также проиграл «Краснодару» со счетом 2:3.
Состояние команды: ЦСКА продолжает планомерную подготовку ко 2-й части сезона РПЛ. У команды есть реальная возможность навязать борьбу за чемпионство. Армейцам включаться нужно именно на Зимнем Кубке РПЛ.
Лучшим бомбардиром ЦСКА в нынешнем сезоне чемпионата России является полузащитник Иван Обляков, который может стать ключевой фигурой и в предстоящем матче против «Краснодара».
«Краснодар»
Перед матчем: «Быки» сыграют против сильных соперников перед возобновлением чемпионата России. «Краснодар» проверит свои силы в Зимнем Кубке РПЛ.
Команда Мурада Мусаева занимают 1-е место в таблице чемпионата России с 40 очками в активе, опережая ближайшего преследоваля «Зенит» на 1 балл. Вся борьба за чемпионство уже впереди.
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Краснодар» одолел казахстанский «Елимай» со счетом 2:1, забив победный гол на 76-й минуте.
У «быков» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Краснодар» также одолел ЦСКА (3:2), «Крылья Советов» (5:0) и «Оренбург» (4:0).
Состояние команды: «Краснодар» проводит отличный сезон, команда действительно способна защитить титул чемпиона России, но для этого необходимо избавиться от преследования конкурентов.
В последних 5-и очных встречах «Краснодар» дважды проигрывал ЦСКА, столько же раз победил и однажды сыграл вничью. Получится ли одержать победу на сей раз? Команда попытается доминировать, но ЦСКА совсем не подарок...
Статистика для ставок
- В последних 2-х товарищеских матча ЦСКА пробивал тотал голов 3.5 больше
- У «Краснодара» продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча подряд
- В последних 5-и очных встречах «Краснодар» дважды проиграл ЦСКА
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа ЦСКА — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.12 соответственно.
Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» одержит победу в предстоящем матче. У команды продолжается отличная победная серия.
Ставка: Победа «Краснодара» за 2.50.
Прогноз: Команды способны сыграть результативно в предстоящем матче.
Ставка: Тотал 3 больше за 2.10.