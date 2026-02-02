«Быки» стартуют в Зимнем Кубке РПЛ с победы?

прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ, ставка за 2.50

3 февраля в матче Зимнего Кубка РПЛ сыграют ЦСКА и «Краснодар». Начало встречи — в 19:15 мск.

ЦСКА

Перед матчем: Армейцы поборются за Зимний Кубок РПЛ в очередной раз. ЦСКА сразится с «Краснодаром», ЦСКА и «Динамо» М. Для армейцев этот турнир будет отличной проверкой перед возобновлением чемпионата.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе. Команда отстает от лидерства в чемпионате на 4 балла.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке ЦСКА уступил «Динамо» Самарканд (3:4). Матчем ранее армейцы обыграл «Акрон» со счетом 3:1, обеспечив себе преимущество во 2-м тайме.

В 3-х последних официальных матчах ЦСКА дважды обыгрывал «Оренбург» (2:0) и махачкалинское «Динамо» (3:1), а также проиграл «Краснодару» со счетом 2:3.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ЦСКА продолжает планомерную подготовку ко 2-й части сезона РПЛ. У команды есть реальная возможность навязать борьбу за чемпионство. Армейцам включаться нужно именно на Зимнем Кубке РПЛ.

Лучшим бомбардиром ЦСКА в нынешнем сезоне чемпионата России является полузащитник Иван Обляков, который может стать ключевой фигурой и в предстоящем матче против «Краснодара».

«Краснодар»

Перед матчем: «Быки» сыграют против сильных соперников перед возобновлением чемпионата России. «Краснодар» проверит свои силы в Зимнем Кубке РПЛ.

Команда Мурада Мусаева занимают 1-е место в таблице чемпионата России с 40 очками в активе, опережая ближайшего преследоваля «Зенит» на 1 балл. Вся борьба за чемпионство уже впереди.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Краснодар» одолел казахстанский «Елимай» со счетом 2:1, забив победный гол на 76-й минуте.

У «быков» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Краснодар» также одолел ЦСКА (3:2), «Крылья Советов» (5:0) и «Оренбург» (4:0).

Состояние команды: «Краснодар» проводит отличный сезон, команда действительно способна защитить титул чемпиона России, но для этого необходимо избавиться от преследования конкурентов.

В последних 5-и очных встречах «Краснодар» дважды проигрывал ЦСКА, столько же раз победил и однажды сыграл вничью. Получится ли одержать победу на сей раз? Команда попытается доминировать, но ЦСКА совсем не подарок...

Статистика для ставок

В последних 2-х товарищеских матча ЦСКА пробивал тотал голов 3.5 больше

У «Краснодара» продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча подряд

В последних 5-и очных встречах «Краснодар» дважды проиграл ЦСКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа ЦСКА — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.12 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» одержит победу в предстоящем матче. У команды продолжается отличная победная серия.

2.50 Победа «Краснодара». Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч ЦСКА — «Краснодар» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Краснодара» за 2.50.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно в предстоящем матче.

2.10 Тотал 3 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч ЦСКА — «Краснодар» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал 3 больше за 2.10.