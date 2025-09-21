Наумов — о победе «Зенита»: Очень напряжённый матч получился

Экс-президентвысказался о победев матче 9-го тура РПЛ против(2:0).

«Интересный матч получился. Играли равные соперники, были "качели": и те и другие могли забить. Может быть, "Зениту" чуть больше повезло. Потому что у них есть Глушенков, который умеет сделать гол.

Глушенков сделал и гол, и передачу. А так, опять же, играли равные соперники, и очень напряжённый матч получился. Я думал, что будет ничья. Тем не менее Глушенков забил, "Краснодару" пришлось отыгрываться и раскрываться, и "Зенит" забил ещё», — сказал Наумов «Матч ТВ».

После этого матча «сине-бело-голубые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й строчке с 19-ю баллами.