Моуринью высказался о своем приходе в «Бенфику»

Главный тренеррассказал о возвращении в чемпионат Португалии.

«Если вы спросите меня, является ли "Порту" одним из величайших клубов мира, я скажу — да. Если "Порту" — это гигант, я тоже отвечу — да. Я пришел в "Бенфику" не для того, чтобы раздражать "Порту", а чтобы наслаждаться возможностью работать в большом клубе с большими амбициями. Надеюсь, что на меня за это не обидятся.

После прихода в "Бенфику" я разговаривал с Виллаш-Боашем и с президентом "Спортинга" Варандесом. То, что я стал тренером "Бенфики", не означает, что я пришел сюда, чтобы воевать. Думаю ли я, что меня снова будут аплодисментами встречать на "Драгау"? Конечно, нет», — приводит слова Моуринью A Bola.

В первом матче под руководством Моуринью «Бенфика» разгромила «АФС» со счетом 3:0. С 13 очками команда идет второй в таблице.