2-й таймБоруссия — ВольфсбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико Ковач«Боруссия» — «Вольфсбург»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
  • 21:31
    • «Зенит» уверенно обыграл «Краснодар»
  • 20:35
    • «Арсенал» и «Ман Сити» поделили очки в матче АПЛ
  • 18:57
    • Дубль Окулова помог «Авангарду» обыграть «Ак Барс»
  • 17:38
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    Рой Кин считает, что «Арсеналу» не хватает креативности

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Манчестер Сити
    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о проблемах «Арсенала» на старте нынешнего сезона.

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    Напомним, что «канониры» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 5-го тура АПЛ.

    «У "Арсенала" те же проблемы. С одной стороны, нужно отдать им должное. Они продолжали бороться и в итоге добились ничьей.

    Однако, если говорить о победах "Арсенала" в чемпионате, и видеть, что делают "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" на протяжении многих лет, им все еще не хватает креативности.

    У них много хороших игроков, и это действительно крепкая команда, но если говорить о стандартах, которые другие команды устанавливали на протяжении многих лет, то в этом плане они все еще выглядят неубедительно», — сказал Кин Sky Sports.

  • Учитель против ученика: почему Артету больше нельзя называть подражателем Гвардиолы
  • Путь Микеля Артеты в «Арсенале» превратился в самостоятельную историю
  • Вчера

    • После 5-и туров в АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место в таблице с 10-ю очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Барселона» «Хетафе»?
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Интер» всухую обыграет «Сассуоло»?
  • «Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Спортинг — Морейренсе
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Миллуолл — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры