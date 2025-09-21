Рой Кин считает, что «Арсеналу» не хватает креативности

Бывший полузащитникподелился мнением о проблемахна старте нынешнего сезона.

Напомним, что «канониры» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 5-го тура АПЛ.

«У "Арсенала" те же проблемы. С одной стороны, нужно отдать им должное. Они продолжали бороться и в итоге добились ничьей.

Однако, если говорить о победах "Арсенала" в чемпионате, и видеть, что делают "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" на протяжении многих лет, им все еще не хватает креативности.

У них много хороших игроков, и это действительно крепкая команда, но если говорить о стандартах, которые другие команды устанавливали на протяжении многих лет, то в этом плане они все еще выглядят неубедительно», — сказал Кин Sky Sports.

После 5-и туров в АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место в таблице с 10-ю очками в активе.