Экитике: Я хочу забивать в каждой игре

Форвардвысказался о победе над(2:1) в матче 5-го тура АПЛ.

«Конечно, я знал, что эта игра очень важна для болельщиков, поэтому сегодняшняя победа была важна. Я чувствовал, что стадион и болельщики сегодня очень громко поддерживали команду. Это чувство гордости, счастья. Нам просто нужно продолжать в том же духе.

Если хотите знать моё мнение, я хочу забивать в каждой игре. В конце концов, самое важное, что команда набрала три очка», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

Экитике в нынешнем сезоне сыграл за «Ливерпуль» семь матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал один ассист.