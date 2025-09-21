ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Экитике: Я хочу забивать в каждой игре

    Форвард «Ливерпуля» Юго Экитике высказался о победе над «Эвертоном» (2:1) в матче 5-го тура АПЛ.

    Юго Экитике
    Юго Экитике

    «Конечно, я знал, что эта игра очень важна для болельщиков, поэтому сегодняшняя победа была важна. Я чувствовал, что стадион и болельщики сегодня очень громко поддерживали команду. Это чувство гордости, счастья. Нам просто нужно продолжать в том же духе.

    Если хотите знать моё мнение, я хочу забивать в каждой игре. В конце концов, самое важное, что команда набрала три очка», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Экитике в нынешнем сезоне сыграл за «Ливерпуль» семь матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал один ассист.

    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •
